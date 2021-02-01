«Ограничительные мероприятия будут сохраняться в плане посещения пациентов». 1-я городская больница Минска перешла на обычный режим работы

Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Минска постепенно возвращаются к привычному ритму работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ранее их перепрофилировали под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

К прежнему режиму вернулась 1-я городская клиническая больница Минска. Это стало возможным из-за спада заболеваемости, который специалисты фиксируют последнее время.