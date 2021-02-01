«Ограничительные мероприятия будут сохраняться в плане посещения пациентов». 1-я городская больница Минска перешла на обычный режим работы
Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Минска постепенно возвращаются к привычному ритму работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ранее их перепрофилировали под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
К прежнему режиму вернулась 1-я городская клиническая больница Минска. Это стало возможным из-за спада заболеваемости, который специалисты фиксируют последнее время.
Прежде, чем приступить к приему пациентов по специализации, в больнице провели дезинфекцию, в том числе с привлечением сотрудников городского Центра гигиены и эпидемиологии. Для перехода понадобилась неделя. Пациенты за это время неудобств не ощутили.
Все устраивает. Очень хорошо, как на курорте.
Марина Ремша, заместитель главного врача 1-й городской клинической больницы:
У нас открылось в главном корпусе ревматологическое отделение, будем помогать городу в связи с тем, что отсутствуют койки гастроэнтерологические. На базе ревматологического отделения будет открыто 20 гастроэнтерологических коек. И инфарктное отделение 1 и 2 – оказание пациентам с острым коронарным синдромом, ангиография, у нас работает все в обычном режиме. Четвертый корпус также остается работать – отделения нефрологии, эндокринологии и кардиологии для хронических пациентов. Ограничительные мероприятия будут сохраняться в плане посещения пациентов.
Также к обычной работе вернулся и терапевтический корпус больницы скорой медицинской помощи.