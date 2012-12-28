Одному из самых выдающихся врачей Беларуси Игнатию Антонову исполнилось 90 лет

Новости Беларуси. Выдающемуся ученому-неврологу Игнатию Антонову сегодня исполнилось 90 лет. Заслуги Игнатия Петровича получили широкое признание и высокую оценку в нашей стране и за рубежами. Его имя в списке выдающихся людей 20 столетия и деятелей в современной медицине. Он академик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и народный врач Беларуси - его удостоверение имеет первый номер.

Уроженец Витебщины после войны на протяжении 36 лет возглавлял Белорусский научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. Антонову присвоены звания почетного гражданина Минска и Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игнатий Антонов, лауреат государственной премии, народный врач Беларуси:

Я крайне благодарен, что дожил до 90-летия. 90-летие – это очень большой для меня день, событие. Стать доктором наук, стать академиком и подготовить такое количество учеников, которые сейчас уже академиками тоже стали. Это для меня великий праздник!