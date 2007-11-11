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Один из самых опасных пауков-птицеедов поселился в брестской квартире

11 ноября 2007 17:47
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Это единственный вид членистоногих очень сложно обнаружить. Он обитает в пещерах на острове Ява. Местный коллекционер приобрел самку паука, чтобы изучить и описать для науки.

Гостей в этом доме встречают не только хозяева, но и питомцы. В брестской квартире  обитает 60 видов пауков - птицеедов. Данный представитель один из самых добрых и гостеприимных. А вот этого - коллекционер не решается даже достать из террариума.  Это и есть один из самых редких и опасных пауков-птицеедов. На острове Ява, где он обитает в пещерах, его называют не иначе как террор. Встреча с ним может стоить жизни.

Сегодня коллекция тропических пауков Тимура - крупнейшая в Беларуси.  Здесь уже обжился самый большой в мире паук-птицеед.  Не менее эксклюзивны скорпион, квакши и жаба-рогатка.  Ко всему этому многообразию коллекционер прикипел душой еще с 12-летнего возраста.  Ради изучения членистоногих он и стал зоологом. 

Для каждого вида - определенная влажность и температура воздуха, а так же рацион питания.  Птицеедами этих крупных пауков называют потому, что взрослое животное вполне может съесть птенца.  Для своих же питомцев Тимур специально выращивает тараканов.  Ради любви к членистоногим коллекционер готов идти на любые жертвы.

# общество # Птицы

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