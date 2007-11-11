Один из самых опасных пауков-птицеедов поселился в брестской квартире

Это единственный вид членистоногих очень сложно обнаружить. Он обитает в пещерах на острове Ява. Местный коллекционер приобрел самку паука, чтобы изучить и описать для науки.

Гостей в этом доме встречают не только хозяева, но и питомцы. В брестской квартире обитает 60 видов пауков - птицеедов. Данный представитель один из самых добрых и гостеприимных. А вот этого - коллекционер не решается даже достать из террариума. Это и есть один из самых редких и опасных пауков-птицеедов. На острове Ява, где он обитает в пещерах, его называют не иначе как террор. Встреча с ним может стоить жизни.

Сегодня коллекция тропических пауков Тимура - крупнейшая в Беларуси. Здесь уже обжился самый большой в мире паук-птицеед. Не менее эксклюзивны скорпион, квакши и жаба-рогатка. Ко всему этому многообразию коллекционер прикипел душой еще с 12-летнего возраста. Ради изучения членистоногих он и стал зоологом.

Для каждого вида - определенная влажность и температура воздуха, а так же рацион питания. Птицеедами этих крупных пауков называют потому, что взрослое животное вполне может съесть птенца. Для своих же питомцев Тимур специально выращивает тараканов. Ради любви к членистоногим коллекционер готов идти на любые жертвы.

