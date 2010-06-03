Один из микрорайонов Светлогорска превращается в гавань: в частном секторе вода угрожает сотням домовладений

Свою проблему люди пытаются решить давно. Правда на местном уровне это ну никак не удается.

На этом месте в микрорайоне Старый аэродром еще пару лет назад был обширный заливной луг, а сегодня уже стоят первые столбы новых фундаментов. В прошлом году землеустроительные службы Светлогорска решили, что вода стройке не помеха, особенно если строить будет частник и за свои деньги. Болото разрезали на участки и раздали нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Евгений Кузьменок с семьей возможность построить свой собственный уютный дом ждал не один год. Правда, все сбережения ушли... в болото. В свой собственный кусок болота Евгений уже закопал почти 200 тонн песка. Стало посуше. Но вода нашла другой выход. Прямо в подвалы домов на соседних улицах. В зоне подтопления оказались сотни строений.

Местные власти предложили людям решить проблему за свои средства. Мол, надо было смотреть, когда участки брали. С коллективной жалобой жители Старого аэродрома обратились в межведомственную рабочую группу.

Жительница Старого аэродрома:

– Это правомерно с нас требовать средства?

Виктор Голованов, председатель межведомственной рабочей группы по Гомельской области:

– Т. е. они сначала нарушили экологию, затопили дома, а теперь хотят за ваши средства исправить ситуацию? Тут надо подумать и разобраться. Этот вопрос не простой.

Непростым вопрос оказался и для местных чиновников.

Евгений Пугачёв, начальник землеустроительной службы Светлогорского райисполкома:

– Я не могу ничего прокомментировать. Часть земельных участков, которые были розданы гражданам под застройку, действительно подтоплены.

Можно ли было распределять непригодные для строительства участки и что делать теперь, когда люди взяли кредиты и начали строительство, предстоит выяснить не только на районном уровне.

Виктор Голованов:

– Соответствующие службы должны были побеспокоиться, чтобы это были земли безопасные для проживания. Если все так, как говорит заявитель, что там заливает несколько улиц, люди не могут элементарно существовать, то конечно же, это неправильно. Председатель райисполкома знает эту проблему, взял на личный контроль. Мы тоже взяли этот вопрос на контроль. Думаю, что вопрос будет решен.

Проблема в Светлогорске – скорее исключение, чем правило. За четыре дня тщательных проверок и встреч с населением по Гомельской области рассмотрено порядка 200 обращений. В некоторых случаях местные власти действовали правомерно, а в некоторых –проблему удалось решить прямо на месте. Иногда люди приходили не только жаловаться, но и благодарить.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.