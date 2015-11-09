Очередной коттедж, построенный за счет государства, получила многодетная семья из Брестской области

Новости Беларуси. Новый дом для большой семьи. В Брестской области новоселье отметили родители-воспитатели и их четверо детей. В коттедже площадью почти 250 квадратных метров есть все необходимое для комфортной жизни. Строительство и полное обустройство дома велось за счет бюджетных средств и обошлось государству в 3,5 миллиарда рублей.

Любовь Сазончик, бабушка:

У меня уже до этого было шесть внуков, а плюс с этими – 9, ждем десятого.

Любовь Михайловна как настоящая бабушка тройному пополнению в семье сына искренне рада и с удовольствием нянчит малышей. Статус «многодетных» Сергей и Наталья Сазончик получили всего месяц назад, когда из приюта вернулись сразу с тремя малышами.

Наталья Сазончик, родитель-воспитатель:

Мы хотели двоих – Илону и Катюшку. А когда приехали в детский дом, увидели на улице Лешку, он нам так понравился, что решили взять сразу троих.

Решение стать приемной семьей родителям далось нелегко. Сомневались, справятся ли с такой ответственностью. Но сегодня Наталья уверена: успехи ее детей – лучшее подтверждение правильности решения. Младшая Катюша буквально за несколько дней сделала первые шаги, а 2-летняя Илона уже произнесла свои первые в жизни слова.

Сергей Сазончик, родитель-воспитатель:

Мальчишек главное научить труду. Если труду научатся, все в жизни будет нормально. Планируем после Нового взять еще двоих.

Для большой семьи – большой уютный дом. Есть все необходимое для счастливой семейной жизни: от мебели до игрушек. На строительство и обустройство коттеджа из бюджета было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей.

Александр Великоселец, заместитель председателя Ивацевичского райисполкома:

У нас на территории района было три детских учреждения, интернатных, сейчас одно закрыто. Практически в приемных семьях и таких домах 76 детей. Это целая школа-интернат, которая находится в семейных условиях.

На новоселье пришли многочисленные гости и соседи. Ровно год назад в такой же дом по соседству переехали Светлана и Сергей Горбачи. Сегодня в их приемной семье 10 ребят. Их первые воспитанники уже построили свои семьи, но по-прежнему часто возвращаются в родительский дом.

Светлана и Сергей Горбач, соседи:

Проблемы, конечно, есть всегда со всеми детьми. И с маленькими, и большими. В первую очередь надо, наверное, просто их любить.

В Брестской области живут почти три тысячи детей-сирот. Часть из них воспитывается в 39 домах семейного типа. Планируется, что до конца года новоселье отметят еще в трех таких коттеджах: в Бресте, Пинском и Каменецком районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.