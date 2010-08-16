Очереди на белорусско-украинской границе продержатся до конца лета

Причем, на въезд и на выезд. Об этом сообщили в Госпогранкомитете нашей страны. В сезон отпусков количество пересекающих рубежи увеличивается троекратно.Кроме того, с украинской стороны на пункте «Новые Ярыловичи» идет ремонт. В выходные очереди на «Новой Гуте» достигали полутора километров. Это до 400 машин. Пограничники рекомендуют выбирать направления на Комарин, Александровку, Новую Рудню и Глушковичи. Там сейчас автомобильный поток меньше.