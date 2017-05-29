Ландшафтный фестиваль «Садовый переполох» прошел под Минском (видеофакт)

Новости Беларуси. Парикмахерская для живых изгородей, источник зелени для газонов в засуху. Секреты ландшафтного дизайна раскрыли на фестивале под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Парикмахерская для живых изгородей, источник зелени для газонов в засуху. Секреты ландшафтного дизайна раскрыли на фестивале под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты, которые делают загородную жизнь краше, делились советами с начинающими. Для создания уюта на приусадебном участке мало одного желания. Главное – правильно выбрать то, благодаря чему получается творить.
Юлия Чемердовская, председатель правления Ассоциации специалистов ландшафтной индустрии:
Это первое мероприятие в стране, в котором разрешили участвовать профессиональным ландшафтным дизайнерам. Я не могла пропустить такую возможность. Мы очень часто наблюдали за тем, как это делается в России у коллег, и всегда очень хотелось. Мы ждали, когда же кто-нибудь организует эту историю, и вот появилась возможность. Мы с удовольствием ею воспользовались.
Посадочный материал, инвентарь и технологии, средства защиты растений. Множество факторов должны сработать, чтобы ваш загородный уголок изысканностью вызывал завить у соседей.
Впрочем, на этом фестивале уже определили обладателей лучших мини-садов. На то он и главный ландшафтный праздник страны – «Садовый переполох»!