«Делай свою жизнь честно, искренне и старайся больше дать людям, чем взять»: о чем говорили на встрече Президента и школьников

Новости Беларуси. Учебные программы для средней школы в Беларуси к первому сентября обновят. На неделе это стало известно на встрече президента с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Образование – один из самых главных элементов фундамента цивилизации.

Сегодняшним школьникам завтра предстоит заботиться о Беларуси. О том, каким юношество видит будущее страны, какие идеи вынашивает, молодые парламентарии делились в Минске. Не только на словах. Один девятиклассник показал собранный своими руками 3D-принтер. Поколение XXI века старается шагать в ногу со временем. Глава государства, кстати, поддержал идею создать национальный молодежный парламент.

В объективах телекамер и фотоаппаратов на неделе все они были аж несколько дней. Пришлось привыкать. «Диалогом на равных» такой форум стал не случайно. Молодые парламентарии абсолютно разного возраста и со всех уголков республики встретились в белорусской столице. Для Алексея Сутько из Гродно такой масштабный форум не первый. В прошлом году познакомился с юными коллегами из 13 стран. Сейчас в центре его внимания финансовая грамотность и инклюзия. Рассказывает: в будущем хочет попасть в белорусский парламент. Но тут же добавляет: пока не готов.

Алексей Сутько, учащийся средней школы:

Я понимаю, что очень тяжело, требует большой ответственности. Пока я не готов.

Детские и молодежные парламенты сегодня есть во всех областях. Вот только проблема: работают они автономно. Как раз начать сотрудничество можно в рамках вот таких форумов. А в будущем и вовсе создать национальный молодежный парламент. Чуть позже с таким предложением ребята обратятся к белорусскому Президенту. И, кстати, Александр Лукашенко идею поддержит.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Общение вот в таких секциях – одна из форм работы в рамках республиканского форума. Кстати, собираются юные активисты уже 11-й раз. Программа нынешнего года насыщенная: включает и диалог-дискуссии, и работу интерактивных выставок, и культурную программу.

И ведь все это дает практический результат. Сегодняшние делегаты уже помогли благоустроить дворы, создать инфраструктуру.

Надежда Васильченко, директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Вот, скажем, в Добруше попросили они заброшенный остров, привели в порядок. Сегодня это любимое место отдыха горожан. В Пружанах также, во многих городах.

А еще это значит, что многие социально значимые инициативы можно будет воплотить в жизнь совместно. А потом внедрить по всей Беларуси, – делится своими планами Елизавета Самутичева. Тем более, где почерпнуть вдохновение для новых идей, у ребят было. Своими глазами могли посмотреть, где принимаются важные государственные решения, проходят встречи высоких гостей и даже где работает наш Президент. Впервые в истории двери открыли в личный кабинет. Неудивительно, что ребята просто не выпускали телефоны из рук.

Полные впечатлений, они потом зададут далеко не один вопрос. Начало учебного дня, продуктивная суббота в школе, качество учебников... Как говорится, о насущном. И лично Александру Лукашенко.

Центром масштабного разговора стала школа-новичок (всего-то три года). Съехались три сотни ребят со всей республики. Разговор здесь получился не просто о частном – глобальном. На примере одной взятой школы поговорили обо всем образовательном процессе. Ведь проследить нужно за всем: от загруженности до учебников. Кстати, именно о них в первую очередь интересуется Президент. Чтобы заинтересовать ребят, обратились к помощи новых технологий, – рассказывают в Министерстве образования. Вниманию Александра Лукашенко и электронные версии книг, и даже ожившие картины. За считанные секунды учебник становится интерактивным.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Оживает картинка, показывается сцена из балета. Эти же технологии мы будем применять и в новых учебниках для того, чтобы вызывать определенный интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это прилично.

Сейчас специалисты Министерства образования проводят тщательный анализ всех учебников. Из них исключается сложная теория и трудные практические задания. В ведомстве заверяют: уже к концу 2019 года можно будет увидеть результат. А вот вопрос с началом занятий в школах решить надо намного быстрее.

Александр Лукашенко:

Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Мы хотим, чтобы было хорошо учителям, – один вопрос. Мы хотим, чтобы удобно было родителям, – другой вопрос. Но я ведь не об этом говорил. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Мы же не формально к этому должны подходить. Для того, чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать.

За последнее время обновили и содержание шестого школьного дня. В субботу ребята посещают консультации учителей-предметников, а еще уроки по труду и спортивные занятия.

Александр Лукашенко:

Физическая подготовка – это очень важно. Это здоровье, самочувствие, это способность усваивать знания ребенком. Еще одна важная вещь: ребенок должен работать прежде всего в школе. Домашнее задание – это 1,5 часа до 9 класса, а с 9 по 11 – максимум 2 часа. Он должен дошлифовать то, что учитель ему преподнес на уроках. Надо больше работать в школе.

Своими взглядом изнутри с нами поделилась Карина Переверзова. Как-никак 10 класс. Говорит, повезло учиться в новой школе. Для ребят аж 4 гектара территории с 4 спортивными площадками и все для учебы в кабинетах. Не удивительно, что ее альма-матер может похвастаться своими выпускниками – 95% поступили в ВУЗ. Сама десятиклассница «за» перенос начала школьного дня. А еще успела оценить и субботний факультативный день.

Карина Переверзова, учащийся средней школы:

К нам приходят педагоги из Академии управления и проводят лекции по праву, пситхологии.

Уже потом своим мнением Карина, как и еще три сотни ребят, поделиться могла с белорусским Президентом. Лауреаты спецфонда, победители олимпиад, активисты общественных организаций и даже те самые юные парламентарии. Неудивительно, что свой разговор с такой молодежью Александр Лукашенко начнет с совета: свой потенциал реализовывать у нас, в Беларуси, не искать счастья за границей. Талантам у нас повсюду дорога.

Александр Лукашенко:

Я не хочу сегодня дебатировать с теми, кто думает иначе, что я сейчас, получив знания, или у меня такие способности, или я уже лидер, талантливый, я уеду за границу, заработаю кучу денег, там я буду востребован и так далее. Можете уехать. Мы никого не удерживаем. Но я знаю великих людей Беларуси, которые попадали туда, а потом просили взять их обратно. Я говорю: «Пожалуйста, у нас страна открыта. Но попробуйте сами теперь вмонтироваться в эту страну, найти свое место». Поэтому вы можете поехать туда, вы можете даже денег заработать, но вы скоро поймете, что не это главное. Главное - это твоя земля, на которой ты родился.

Уже потом разговор плавно перейдет к насущному. Началу учебного дня. Ребята «за» такой часовой плюс, вот только со второй сменой возникают вопросы.

Александр Лукашенко:

Одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын Президента едет. Это мой родной сын высутпал сегодня в 7 часов утра.

Вадим Аксенник, учащийся гимназии:

У меня есть друзья, которые учатся во вторую смену. Они переживают, что будут возвращаться домой очень поздно.

Александр Лукашенко:

83% у нас будут с 1 сентября заниматься с 9 часов. Там, где две смены, будут в 8.30 начинать, сократив перемены до 5-7 минут и большой перерыв. И мы это время найдем. Вы освободитесь практически в то же время.

К качеству учебников у ребят тоже претензии свои. Где-то написаны сложным экономическим языком, где-то наоборот пропускаются интересные факты.

Александр Лукашенко:

Мы не собираемся упрощать, там, где можно, мы упростим, а где чрезмерно – нет. А то, что надо математические задачи и прочие, биологии, химии, физики, преломить через жизнь, чтобы ученик, решая задачу, понимал, что это его жизнь. Тогда будет прок.

К этой встрече ребята готовились не один день. В итоге на зависть педагогам руки тянут все. Вот такой откровенный, честный, искренний разговор. Да и вопросы от ребят далеко не детские. Какие качества должны быть у лидера? Какова роль знаний в современном мире? И даже как определиться с будущей профессией? Много говорили о личном. Вопросы к Александру Лукашенко были не только как к Президенту, но и как отцу. Помогаете ли сыну в подготовке уроков? И какой у Николая любимый предмет?

Александр Лукашенко:

Это, конечно, история. И не потому, что я историк. В этом году учителя попросили, чтобы мы не вмешивались в подготовку домашнего задания и этих уроков. Он должен делать сам. И никто не вмешивается и никто ему не помогает.

Все ребята внимательно слушали, а потом с детской непосредственностью спросили: как все-таки стать Президентом?

Александр Лукашенко:

Я не могу дать совет вам, как стать… Одно – живите честно. Это будет ваш багаж. Старайтесь с малых лет, с детства создать этот багаж, чтобы он потом работал на вас. Потому что допустив где-то в жизни ошибку, ее трудно будет исправить. А если ты захочешь стать президентом, посмотрят все. Поэтому не допускай в жизни того, что может тебе навредить. Делай свою жизнь честно, искренне и старайся больше дать людям, чем взять.

А напоследок от ребят подарок Президенту: картина. Как пообещал Александр Лукашенко, она займет почетное место на выставке во Дворце. В целом же «диалог на равных» всем ребятам понравился. Оценили доверительный тон разговора и искренние ответы.

Новый взгляд на мир и свое видение путей решения многих проблем. Именно за такой молодежью – талантливой, инициативной и небезразличной – будущее. А это значит, переживать уж точно не за что.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь