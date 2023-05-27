Прямой эфир

Объёмы производства продукции фермерских хозяйств планируют увеличить на 55% к 2025 году

27 мая 2023 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тема продовольственной безопасности остается в топе мировых новостей. Многие страны сегодня сталкиваются с дефицитом продуктов питания. И причиной тому становится не только климат, но и экономические, а также политические процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Объёмы производства продукции фермерских хозяйств планируют увеличить на 55% к 2025 году-1

Для Беларуси обеспечение граждан продуктами питания – задача приоритетная. И на ее выполнение не должны влиять внешние факторы. Это не раз подчеркивал Президент. А значит, необходимо использовать любые возможности для развития сельского хозяйства.  

К 2025 году в Беларуси планируют увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств на 55 %. Такую задачу ставит Минсельхозпрод. Сегодня в нашей стране более 3,5 тысячи крестьянских подворий. Чтобы фермеры могли наращивать объемы производства и повышать качество, в стране разработали государственную программу поддержки агробизнеса.  

Объёмы производства продукции фермерских хозяйств планируют увеличить на 55% к 2025 году-4

Иван Кошля, консультант отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Отдельным направлением для развития фермерского сообщества является подпрограмма восьмая. Мы планируем в фермерском секторе увеличить индекс производства продукции к 2025 году на 50 %. Фермерская продукция является более экологически чистой продукцией, потому что в фермерском секторе мы активно развиваем направление органического земледелия.  

За последние шесть лет фермерские хозяйства Беларуси увеличили свои владения на 80 %. Сегодня они составляют около 309 тысяч гектаров. Удельный вес хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции – всего около 3 %. Но это пока. К тому же именно фермеры поставляют на рынок важный объем овощной, фруктовой и ягодной продукции.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Невероятный аттракцион развлечений». Белгосцирк подготовил для зрителей новую программу
27 мая 2023 09:54

«Невероятный аттракцион развлечений». Белгосцирк подготовил для зрителей новую программу

Детские лагеря Беларуси открыли сезон – что нужно знать родителям
27 мая 2023 08:51

Детские лагеря Беларуси открыли сезон – что нужно знать родителям

Полоцку исполняется 1161 год. Как отметят праздник в самом древнем городе Беларуси?
27 мая 2023 07:59

Полоцку исполняется 1161 год. Как отметят праздник в самом древнем городе Беларуси?