Объёмы производства продукции фермерских хозяйств планируют увеличить на 55% к 2025 году

Новости Беларуси. Тема продовольственной безопасности остается в топе мировых новостей. Многие страны сегодня сталкиваются с дефицитом продуктов питания. И причиной тому становится не только климат, но и экономические, а также политические процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси обеспечение граждан продуктами питания – задача приоритетная. И на ее выполнение не должны влиять внешние факторы. Это не раз подчеркивал Президент. А значит, необходимо использовать любые возможности для развития сельского хозяйства. К 2025 году в Беларуси планируют увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств на 55 %. Такую задачу ставит Минсельхозпрод. Сегодня в нашей стране более 3,5 тысячи крестьянских подворий. Чтобы фермеры могли наращивать объемы производства и повышать качество, в стране разработали государственную программу поддержки агробизнеса.