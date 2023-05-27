«Невероятный аттракцион развлечений». Белгосцирк подготовил для зрителей новую программу

Новости Беларуси. Будоражащее воображение шоу! Опасные трюки без страховки и дрессированные животные. В Белорусском государственном цирке представляют новую программу «Невероятный аттракцион развлечений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь колесо обозрения превратится в захватывающую дух петлю смелости, а привычный тир – в экстремальное метание ножей. Зрителей ждут дрессированные пони, эксклюзивная акробатическая дорожка, выступление воздушных гимнастов и многое другое. На манеж выйдут не только звезды белорусского цирка, но и артисты мирового уровня из России и Бразилии.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Всех нас сплотила одна идея, невероятная идея, но очень увлекательная и заразительная. Вижу, как артисты увлеченно работают на манеже, понимая, что нужно немножко переделать свой номер, немножко может быть переставить акценты в образах, которые они создают, потому что все это вместе – парк цирковых аттракционов, такого парка в мире не было. Тем более это интересно и увлекательно для нас самих.

Стивен Чаваро, артист:

Я представляю номера «Колесо смелости» и «Мотошар». Конструкция называется лопенду, в переводе на русский язык обозначает маятник. Этот номер популярен в Колумбии достаточно давно, он считается очень опасным, так как никакая страховка не предусмотрена.