Прямой эфир

«Невероятный аттракцион развлечений». Белгосцирк подготовил для зрителей новую программу

27 мая 2023 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Будоражащее воображение шоу! Опасные трюки без страховки и дрессированные животные. В Белорусском государственном цирке представляют новую программу «Невероятный аттракцион развлечений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Невероятный аттракцион развлечений». Белгосцирк подготовил для зрителей новую программу-1

Здесь колесо обозрения превратится в захватывающую дух петлю смелости, а привычный тир – в экстремальное метание ножей. Зрителей ждут дрессированные пони, эксклюзивная акробатическая дорожка, выступление воздушных гимнастов и многое другое. На манеж выйдут не только звезды белорусского цирка, но и артисты мирового уровня из России и Бразилии.  

«Невероятный аттракцион развлечений». Белгосцирк подготовил для зрителей новую программу-4

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:
Всех нас сплотила одна идея, невероятная идея, но очень увлекательная и заразительная. Вижу, как артисты увлеченно работают на манеже, понимая, что нужно немножко переделать свой номер, немножко может быть переставить акценты в образах, которые они создают, потому что все это вместе – парк цирковых аттракционов, такого парка в мире не было. Тем более это интересно и увлекательно для нас самих.  

«Невероятный аттракцион развлечений». Белгосцирк подготовил для зрителей новую программу-7

Стивен Чаваро, артист:
Я представляю номера «Колесо смелости» и «Мотошар». Конструкция называется лопенду, в переводе на русский язык обозначает маятник. Этот номер популярен в Колумбии достаточно давно, он считается очень опасным, так как никакая страховка не предусмотрена.  

«Невероятный аттракцион развлечений». Белгосцирк подготовил для зрителей новую программу-10

Премьера состоится уже сегодня, 27 мая. В целом нынешний сезон обещает быть ярким и наполненным новыми завораживающими представлениями.  

# Цирк # общество # Витаутас Григалюнас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детские лагеря Беларуси открыли сезон – что нужно знать родителям
27 мая 2023 08:51

Детские лагеря Беларуси открыли сезон – что нужно знать родителям

Полоцку исполняется 1161 год. Как отметят праздник в самом древнем городе Беларуси?
27 мая 2023 07:59

Полоцку исполняется 1161 год. Как отметят праздник в самом древнем городе Беларуси?

«Посещаем памятные места». Более 70 байкеров из Беларуси и России участвуют в мотопробеге ко Дню пограничника
27 мая 2023 07:43

«Посещаем памятные места». Более 70 байкеров из Беларуси и России участвуют в мотопробеге ко Дню пограничника