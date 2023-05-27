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Мастер-классы, дегустации и конкурсы. Что интересного можно увидеть на выставке у Кургана Славы?

27 мая 2023 11:12
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Новости Беларуси. Мастер-классы, дегустации и конкурсы. Сезон выставок у мемориального комплекса «Курган Славы» продолжается. Сегодня здесь представлены лучшие достижения и традиции Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мастер-классы, дегустации и конкурсы. Что интересного можно увидеть на выставке у Кургана Славы?-1

У подножья с утра развернулись площадки со спортивными и развлекательными играми, представлены экспозиции сельскохозяйственной продукции, изделия декоративно-прикладного искусства. Работают площадки от районных СМИ. У Кургана Славы разместили почтовый павильон и военный полевой госпиталь. Уникальную экспозицию представил Минский областной краеведческий музей. Полевой кинозал для всех любителей кинохроники военных лет.  

Мастер-классы, дегустации и конкурсы. Что интересного можно увидеть на выставке у Кургана Славы?-4

Валентина Климович, директор Дзержинской районной централизованной библиотечной системы: 
Здесь у нас представлен комплекс локаций: кухня, землянка командира, санчасть, банный комплекс. У нас можно все попробовать, есть активности, локации, где можно зашифровать письмо или расшифровать шифровку, которые партизаны принесли из мест, которые были заняты немцами.  

Мастер-классы, дегустации и конкурсы. Что интересного можно увидеть на выставке у Кургана Славы?-7

Сейчас мы разгадываем азбуку Морзе. Это интересно очень.  

Мастер-классы, дегустации и конкурсы. Что интересного можно увидеть на выставке у Кургана Славы?-10

Выставка будет работать каждые выходные с 11:00 до 16:00. Гостей ждут до 3 июля. После этого мемориальный комплекс закроют на плановую реконструкцию.  

# Выставка # общество # Фотофакт

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