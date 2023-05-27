Мастер-классы, дегустации и конкурсы. Что интересного можно увидеть на выставке у Кургана Славы?

Новости Беларуси. Мастер-классы, дегустации и конкурсы. Сезон выставок у мемориального комплекса «Курган Славы» продолжается. Сегодня здесь представлены лучшие достижения и традиции Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У подножья с утра развернулись площадки со спортивными и развлекательными играми, представлены экспозиции сельскохозяйственной продукции, изделия декоративно-прикладного искусства. Работают площадки от районных СМИ. У Кургана Славы разместили почтовый павильон и военный полевой госпиталь. Уникальную экспозицию представил Минский областной краеведческий музей. Полевой кинозал для всех любителей кинохроники военных лет.

Валентина Климович, директор Дзержинской районной централизованной библиотечной системы:

Здесь у нас представлен комплекс локаций: кухня, землянка командира, санчасть, банный комплекс. У нас можно все попробовать, есть активности, локации, где можно зашифровать письмо или расшифровать шифровку, которые партизаны принесли из мест, которые были заняты немцами.

Сейчас мы разгадываем азбуку Морзе. Это интересно очень.