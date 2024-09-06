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Общественный транспорт Минска готовят к работе зимой

06 сентября 2024 06:31
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Обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в любое время года. Общественный транспорт столицы готовят к работе в осенне-зимний период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественный транспорт Минска готовят к работе зимой-2

Троллейбусные парки обеспечены необходимым количеством металло-керамических контактных вставок из композитных материалов. Их устанавливают зимой для работы при плохой погоде. Особое внимание и системам отопления, климат-контроля. К оперативной уборке и вывозу снега готова спецтехника.

Общественный транспорт Минска готовят к работе зимой-4

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:
Работы по подготовке подвижного состава к работе в осенне-зимний период, в том числе и пассажирского транспорта, проводятся на предприятии, начиная с 5 августа по 31 октября. В ходе этих мероприятий техническое состояние, внешний вид, экипировка, санитарное состояние подвижного состава приводятся в соответствие установленным требованиям. 

Парк пассажирского транспорта столицы сегодня – это более тысячи автобусов, почти 700 троллейбусов, 93 электробуса и около 130 трамваев. Все для комфорта минчан и гостей города.

# Транспорт Минска # Общественный транспорт

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