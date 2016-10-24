Оборона 300-летней давности: школьники нашли в Гродно укрепления XVIII века

Новости Беларуси. Научное открытие сделали гродненские школьники. Вместе со своим учителем они

обнаружили в городе оборонительные валы времён Северной войны, которые считались утраченными.

Открытие удалось сделать благодаря исследованию оборонительной системы Гродно. В гимназии признаются, что информацию приходилось собирать по крупицам, так как

сооружения 300-летней давности – это малоизученная страница истории.

В свое время именно этот редут спас Гродно от нападения армии короля Швеции Карла XII. Отыскать сохранившиеся части валов помогли современные технологии.

Путем наложения двух карт друг на друга, стало видно, где проходила оборонительная граница города.

Егор Войтеховский, ученик гимназии №4 города Гродно:

Мы работали прошлый год над темой этой работы. Выезжали на места, где сохранились эти бастионные укрепления. И в принципе искали информацию по этой войне.

Сегодня оборонительные вала XVII века стали частью городского рельефа.

Не специалисту их сложно отыскать: вокруг современные постройки и парковки. Но, возможно, открытие школьников и гродненского учителя истории станет шагом к развитию исторического туризма в западном городе Беларуси.

Дмитрий Лютик, историк:

Небольшое открытие, которое мы сделали, безусловно, оно интересно. Интересно хотя бы потому, что далеко не каждый город может похвастаться наличием у себя земляных укреплений XVIII века. Наш город может это сделать. Кроме того, насчет развития туризма, то это еще одна интересная черта, еще один интересный плюс для приезжих гостей нашего города или даже для гродненцев.