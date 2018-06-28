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Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру

28 июня 2018 17:34
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Новости Беларуси. Обновленный ФОК «Уручье» открылся 28 июня после реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Спортивный объект на Никифорова, 49 не работал около 8 лет.

Здесь 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, мини-футбольное поле, тренажерный зал с современным оборудованием и зал фитнеса. Кстати, «изюминка» спортзала – гребные тренажеры – аналогов в столице нет. Они помогут улучшить осанку и избавиться от проблем со спиной.

Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру-1

Дмитрий Бобченок, тренер ГУ «Первомайский физкультурно-оздоровительный центр»:
Клиенты будут разнообразные: от школьников – мальчики и девочки 14-15 лет и старше, и взрослые.

Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру-4

Александр Козлов:
Могу всем любителям спорта посоветовать данный тренажерный зал, поскольку здесь просторное помещение, достаточное количество различных тренажеров, есть бассейн для любителей после тяжелой тренировки поплавать.

Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру-7

Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру-9

Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру-11

ФОК будет работать без выходных. До 16 часов здесь будут бесплатно обучать плаванию школьников Первомайского района, а после он примет всех желающих.

В спортивном комплексе организуют занятия по аквааэробике, пилатесу, единоборствам, бальным танцам и настольному теннису.

Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру-14

Виктор Ивановский, директор ГУ «Первомайский физкультурно-оздоровительный центр»:
В основе – оздоровление. Но поскольку у нас работают профессионалы очень высокого уровня – и в тренажерном зале, и в бассейне – талантливых детей мы, безусловно, будем рекомендовать на повышение спортивного мастерства в училище олимпийского резерва.

Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру-17

Надежда Янюк, СТВ:
Если три года назад физкультурой регулярно занимался каждый 20-й минчанин, то сегодня уже каждый четвертый. И чтобы массовый спорт развивался, «фабрик здоровья» должно быть больше, чем поликлиник. Ведь если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь.

Обновлённый ФОК «Уручье» принял первых гостей после реконструкции. Мини-экскурсия по спортивному центру-20

Бегают без передышки и юные футболисты. Как признаются тренеры, их с поля не выгнать до позднего вечера. Кстати, многие уже делают успехи на городских соревнованиях. Теперь тренироваться они смогут чаще и родители спокойны – ребенок под присмотром.

 

# Государственная политика в области спорта # общество # Дмитрий Бобченок # Виктор Ивановский # Фотофакт

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