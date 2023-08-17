Обещают скидки! Возле Дворца спорта откроется школьный базар

Новости Беларуси. Всего две недели остается до начала нового учебного года. Для родителей школьников это самая горячая пора. Нужно купить необходимые принадлежности, одежду, обувь. Найти все, что нужно для учебы, можно на школьных базарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в субботу, 19 августа, начнет работать специализированная торговая площадка у Дворца спорта. Она будет открыта для покупателей с 11 до 18 часов. Свои товары здесь предложат более 30 организаций. Ассортимент обещают широкий: от канцелярии до школьной формы и рюкзаков.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Школьные базары, как уже заметили все жители Минска, стартовали у нас еще с середины июля. Самые крупные из них расположены в наших столичных универмагах, их у нас четыре. Каждый родитель может быть уверен, что любой элемент школьной формы, неважно, какого учреждения образования, он сможет найти в универмагах столицы.