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Обещают скидки! Возле Дворца спорта откроется школьный базар

17 августа 2023 13:37
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Новости Беларуси. Всего две недели остается до начала нового учебного года. Для родителей школьников это самая горячая пора. Нужно купить необходимые принадлежности, одежду, обувь. Найти все, что нужно для учебы, можно на школьных базарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обещают скидки! Возле Дворца спорта откроется школьный базар-1

Уже в субботу, 19 августа, начнет работать специализированная торговая площадка у Дворца спорта. Она будет открыта для покупателей с 11 до 18 часов. Свои товары здесь предложат более 30 организаций. Ассортимент обещают широкий: от канцелярии до школьной формы и рюкзаков.

Обещают скидки! Возле Дворца спорта откроется школьный базар-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Школьные базары, как уже заметили все жители Минска, стартовали у нас еще с середины июля. Самые крупные из них расположены в наших столичных универмагах, их у нас четыре. Каждый родитель может быть уверен, что любой элемент школьной формы, неважно, какого учреждения образования, он сможет найти в универмагах столицы.

Обещают скидки! Возле Дворца спорта откроется школьный базар-7

Работать школьный базар у Дворца спорта будет также 26-27 августа и в первые выходные сентября. Организаторы также обещают скидки.

# Подготовка к школе # общество # Елена Нагорная # Фотофакт

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