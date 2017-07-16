Об отличиях блогера от журналиста и эпохе цифрового слова: выступления участников Всемирного конгресса русской прессы

Новости Беларуси. Конгресс русской прессы работал до конца недели. Самая жаркая дискуссия разгорелась вокруг цифровых площадок распространения информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Интернет и мессенджеры стремительно отвоевывают популярность у телевидения, радио и печати. У аудитории формируется кликовое сознание. Люди не помнят, что было 20 секунд назад. Тексты больше абзаца не читаются. Чем блогер отличается от журналиста и что со всем этим делать? Наступает ли эпоха цифрового слова?

Валерий Третьяков, издатель, главный редактор газеты «Литовский курьер»:

Ужин в гостинице. Мы сидим за столом, 8 человек. Двое кушают, шесть смотрят в айфоны. Что они там читают?

Александр Гурнов, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Международной академии телевидения:

Самая популярная блогерша в России называется Саша Спилберг. Я недавно об этом узнал. Она в Думе выступала. Я стал смотрел ее видео-блог, меня сын застал за этим занятием, когда я смотрел, как девушка принимает ванну из чипсов.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Есть прекрасная фраза о том, что если об этом не написал ТАСС, этого нет. Так было 20 лет тому назад, но сегодня уже не так.

Николай Крупатин, главный редактор «Матрешка медиа хаус» (Великобритания):

80% информации релевантно только в социальных сетях. Остальные 20% забирает телевидение, радио, сарафанное радио и так далее.

Юрий Поляков, писатель, глава АНО «Литературная газета»:

Я призываю к объективности. Объективность нужна читателю, возможность сравнить. А навязывать – это последнее дело, это мы имели при советской власти. И, как говорится, слава богу, от этого ушли.

Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Кстати, недавно мы все успешно похоронили, а потом воскресили нашего Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич благодаря фэйку в твиттере. Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Когда мы оказываемся в ловушке «оперативность или достоверность», у нас нет возможности днями или часами проверять ту или иную информацию. Потому что если волна пошла, ты ее потом уже не остановишь. Стена между телевизором и интернетом сломана. И в значительной степени информационную повестку дня сегодня начинает определять интернет. Николай Крупатин, главный редактор «Матрешка медиа хаус» (Великобритания):

Реально, если бы здесь сейчас был свободный вай-фай, я у вас на глазах буквально за полторы минуты сделал бы средство массовой информации.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

Диагноз правильный, огромная революция информационная, соцсети, когда каждый человек, каждый наш читатель, зритель, слушатель получил возможность создавать реально свой информационный поток. Не скажу свое СМИ. Неконтролируемый никем. Он сидит у себя дома или где-то еще, в интернет-кафе, и публикует то, что он считает новостями. Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Значительная часть аудитории уже в цифре. И что бы мы ни делали. Да, у нас есть определенный рост бумажных версий. Но мы знаем, что у нас есть целое поколение, которое, скорее всего, к бумажной версии в ближайшие годы не вернется. Оставить это поколение вне нашего интереса – это потеря аудитории. Мы не можем и не должны этого делать. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

Но если мы будем противостоять этой волне, а не оседлаем ее, не возглавим ее своим именем, репутацией своего СМИ, значит, она нас захлестнет. Значит наши слушатели, зрители и читатели будут «жрать» вот ту дезинформацию, манипуляцию, о которой говорил Президент Лукашенко.

Янина Соколовская, главный редактор информационного портала «Известия в Украине»:

Журналисты в традиционном понимании – люди, которые добывают информацию стандартным путем и потом стандартно ее же публикуют в виде новостей, уже, извините, никому не нужны. Александр Гурнов, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Международной академии телевидения:

Я не понимаю, почему я должен верить человеку по имени Череашка78. И когда мне говорят: «Ты почитай. Это же миллионы подписчиков».

Елена Закарите, блогер (Ирландия):

Я представляю собой вот такую Черепашку 78? Нет, дело в том, что блогер блогеру рознь. И как-то очень было обидно слушать, знаете.