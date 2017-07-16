Об отличиях блогера от журналиста и эпохе цифрового слова: выступления участников Всемирного конгресса русской прессы
Новости Беларуси. Конгресс русской прессы работал до конца недели. Самая жаркая дискуссия разгорелась вокруг цифровых площадок распространения информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Интернет и мессенджеры стремительно отвоевывают популярность у телевидения, радио и печати. У аудитории формируется кликовое сознание. Люди не помнят, что было 20 секунд назад. Тексты больше абзаца не читаются. Чем блогер отличается от журналиста и что со всем этим делать? Наступает ли эпоха цифрового слова?
Валерий Третьяков, издатель, главный редактор газеты «Литовский курьер»:
Ужин в гостинице. Мы сидим за столом, 8 человек. Двое кушают, шесть смотрят в айфоны. Что они там читают?
Александр Гурнов, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Международной академии телевидения:
Самая популярная блогерша в России называется Саша Спилберг. Я недавно об этом узнал. Она в Думе выступала. Я стал смотрел ее видео-блог, меня сын застал за этим занятием, когда я смотрел, как девушка принимает ванну из чипсов.
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Есть прекрасная фраза о том, что если об этом не написал ТАСС, этого нет. Так было 20 лет тому назад, но сегодня уже не так.
Николай Крупатин, главный редактор «Матрешка медиа хаус» (Великобритания):
80% информации релевантно только в социальных сетях. Остальные 20% забирает телевидение, радио, сарафанное радио и так далее.
Юрий Поляков, писатель, глава АНО «Литературная газета»:
Я призываю к объективности. Объективность нужна читателю, возможность сравнить. А навязывать – это последнее дело, это мы имели при советской власти. И, как говорится, слава богу, от этого ушли.
Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Кстати, недавно мы все успешно похоронили, а потом воскресили нашего Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич благодаря фэйку в твиттере.
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Когда мы оказываемся в ловушке «оперативность или достоверность», у нас нет возможности днями или часами проверять ту или иную информацию. Потому что если волна пошла, ты ее потом уже не остановишь. Стена между телевизором и интернетом сломана. И в значительной степени информационную повестку дня сегодня начинает определять интернет.
Николай Крупатин, главный редактор «Матрешка медиа хаус» (Великобритания):
Реально, если бы здесь сейчас был свободный вай-фай, я у вас на глазах буквально за полторы минуты сделал бы средство массовой информации.
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
Диагноз правильный, огромная революция информационная, соцсети, когда каждый человек, каждый наш читатель, зритель, слушатель получил возможность создавать реально свой информационный поток. Не скажу свое СМИ. Неконтролируемый никем. Он сидит у себя дома или где-то еще, в интернет-кафе, и публикует то, что он считает новостями.
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Значительная часть аудитории уже в цифре. И что бы мы ни делали. Да, у нас есть определенный рост бумажных версий. Но мы знаем, что у нас есть целое поколение, которое, скорее всего, к бумажной версии в ближайшие годы не вернется. Оставить это поколение вне нашего интереса – это потеря аудитории. Мы не можем и не должны этого делать.
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
Но если мы будем противостоять этой волне, а не оседлаем ее, не возглавим ее своим именем, репутацией своего СМИ, значит, она нас захлестнет. Значит наши слушатели, зрители и читатели будут «жрать» вот ту дезинформацию, манипуляцию, о которой говорил Президент Лукашенко.
Янина Соколовская, главный редактор информационного портала «Известия в Украине»:
Журналисты в традиционном понимании – люди, которые добывают информацию стандартным путем и потом стандартно ее же публикуют в виде новостей, уже, извините, никому не нужны.
Александр Гурнов, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Международной академии телевидения:
Я не понимаю, почему я должен верить человеку по имени Череашка78. И когда мне говорят: «Ты почитай. Это же миллионы подписчиков».
Елена Закарите, блогер (Ирландия):
Я представляю собой вот такую Черепашку 78? Нет, дело в том, что блогер блогеру рознь. И как-то очень было обидно слушать, знаете.
Анастасия Рикеза, журналист радио «2 Capitales» (Франция):
Я хочу сказать в защиту интернет-радио. Радио и телевидение будет всегда. Если телевидение и радио идет со временем, оно переходит в интернет, то оно будет существовать всегда.
Александр Гурнов, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Международной академии телевидения:
Когда я говорю, что мне не интересна Черепашка, я говорю именно о том, что не хватает в вашей работе, того, что есть у вас: ответственность и готовность отвечать за свои слова. То есть мы против безответственной и обезличенной. Что отличает журналиста от интернетчика? У него есть имя. От отвечает за свою информацию. У меня интернет работает здесь. У меня продвинутый телефон, мне ребенок подарил на юбилей, так что он работает прекрасно.