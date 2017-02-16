Непутёвые путёвки: в минской турфирме сорвали отдых людям и не возвращают деньги

Считается, что самый плохой день отдыха всё же лучше, чем самый хороший рабочий день. Герой этого сюжета о своем отдыхе сказать не может ни хорошего, ни плохого. Потому что его не было. Их первый совместный отпуск. Они мечтали поскорее увидеть океан, считали дни до отлёта, и паковали чемоданы. Билеты на Гоа были забронированы и оплачены за 3 месяца до поездки, на руках имелся договор. Но за день до вылета Ирина и Игорь узнали, что они никуда не летят.

Игорь Амелькович:

3 февраля пришла SMS, что наш тур аннулирован и не состоится.

Как вскоре выяснилось, столичная туристическая компания «Скайли», в которую обратились Игорь и Ирина в ноябре 2016 года для покупки тура, попросту не оплатила поездку.

Точно так же с агентом «повезло» ещё восьмерым туристам. Ольга Пискарёва, СТВ:

Таким образом, не клиенты, а их деньги улетели в отпуск и, судя по всему, в бессрочный. Вместо бронзового загара – накалённые до предела нервы. Вовсе не о таком отдыхе мечтали клиенты фирмы «Скайли». Самое долгожданное и приятное время в году для семьи Амелькович превратилось в череду разборок, и вместо тёплой морской волны семью накрыла волна стресса. Несмотря на то, что директор фирмы деньги вернуть обещала, судя по всему, женщина мастерски обещания умеет лишь давать, а вот выполнять – не считает нужным. Ирина Амелькович:

До 9-го числа она дала нам расписку, что с нами рассчитается, вплоть до того, что отдаст нам деньги за визы и за всё остальное, за всё растраты. Потому что растраты: страховки и всё остальное гораздо выше тех, которые мы оплатили изначально. Она нам должна была изначально 47 миллионов, но после всех расчётов у нас получилась сумма 52 миллиона старыми, с визой. Но с учётом того, что мы ездим сюда каждый день, как на работу, и просим отдать наши деньги, то сумма каждый день растёт. Потому что билеты. И затраты мы однозначно будем с неё спрашивать.

Только в прошлом году сотни белорусов платили туристическим агентам и операторам сотни тысяч рублей за Мальдивы, Доминикану или Шри-Ланку и, к своему глубочайшему разочарованию, оставались в Минске. Задержка оплаты и вовсе неоплаченные путевки, реализация несуществующих туров. Вместо приятных впечатлений – багаж негатива и судебные тяжбы. «Аврора-тур», «Нероли», «Сакуб», «Тур-медиа холдинг» и вот, теперь ещё и «Скайли». Почему так происходит и до каких пор белорусы, связываясь с туристическими фирмами, будут иметь все шансы не загореть, а так сказать прогореть?

Юлия Карпенкова, заместитель директора туристической компании:

Отмена лицензирования и обязательной сертификации на сегодня привела к тому, что у нас возникло огромное количество небольших фирм, много ИП, которые занимаются туризмом. Они не являются операторами, это просто турагенты, которые в общих системах бронирования подбирают туры и их продают. Есть из них и такие, которые недостаточно добросовестные.

Сейчас всё чаще и чаще возникают ситуации, когда директор турагентства забрал деньги и скрылся. Либо взяли на работу менеджера, который взял деньги наличными и не пробил по кассе, и тоже исчез. И всё это заканчивается разбирательствами и неприятными ситуациями для туристов. И это мягко сказано. Что примечательно, большинство так называемых бизнесменов чаще всего работают по принципу пирамиды: человек покупает тур, деньги уходят на содержание офиса и зарплату сотрудникам. С прибыли от следующих клиентов отправляют клиента предыдущего, деньги которого уже потрачены и так далее, по схеме. Такая же фирма живет в кредит. Однако, рано или поздно горячий сезон отступает и приходят голодные будни. Поездки не проплачивают и они срываются, о чём туристы узнают в последний момент. Кстати, директор компании «Скайли», погрязнув в многотысячных долгах, не унывает и продолжает брать авансы за туры, которые не в состоянии выкупить, и заключает договора с ничего не подозревающими клиентами. Позже они узнают, что мечта хорошо провести отпуск так и останется мечтой.

Знакомьтесь, автор, режиссёр и идейный вдохновитель нашей истории – Ольга Павловна Тимошина, директор туристической фирмы «Скайли», собственной персоной. Скромна и деликатна до невозможности. Не найдя в себе сил, достойно ответить на поставленный ребром вопрос бизнесвумен Ольга резво покидает офис.

Эффектно, по-английски, не попрощавшись. А впрочем, что с нас взять? Юлия Карпенкова работает в туризме более десятка лет и рекомендует лично контролировать оплату тура, а также обращает внимание на другие моменты, которые помогут не улететь «в никуда».

Юлия Карпенкова, заместитель директора туристической компании: Выбирая компанию, смотрим, что это за компания, сколько лет она на рынке. Человек должен заключить договор, вся оплата должна производиться в белорусских рублях и обязательно в кассу. Потому что до сих пор существуют некоторые компании, которые пытаются создать какой-то теневой оборот для того, чтобы каким-то образом на этом больше заработать. Кстати, для того, кто пресытился туристическим фаст-фудом, вроде Египта, Турции или Греции, крупные компании предлагают необычные путешествия. Основные ноу-хау: так называемые интеллектуальные поездки, азартный туризм, путешествие по мистическим местам и кинематографические экскурсии. Что касается нашей истории, Ирины и Игоря, то сегодня их заботит один вопрос: возможно ли вернуть свои деньги и как это сделать?



Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации потребителю необходимо обратиться к исполнителю с письменной претензией и заявить требование о расторжении договора, и возврате уплаченной денежной суммы за тот турпродукт, который по вине исполнителя не состоялся.

Требования потребителя по данной претензии должны быть удовлетворены в течение 7 дней с момента написания такой претензии. Если же денежные средства не возвращены, требования потребителя не удовлетворены в досудебном порядке, потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно имеет право заявить требование компенсации морального вреда на всех членов такой турпоездки. Помимо этого ещё заявить требование о выплате неустойки за каждый день просрочки удовлетворения требований потребителя в размере 1% от стоимости тура. В тот же день Игорь Амелькович предъявил в адрес турфирмы письменную претензию, и жалобы в Министерство торговли, и в налоговую инспекцию. Куда, кстати, уже обратились и прочие пострадавшие – несостоявшиеся по вине «Скайли» туристы.