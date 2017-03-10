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Минская таможня посадила аллею в честь своего 25-летия и поделилась планами информатизации

10 марта 2017 20:46
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Новости Беларуси. В столице появилась еще одна памятная аллея. 25 молодых кленов, туй, а также кусты можжевельника теперь радуют глаз прохожих на пересечении улиц Парниковой и Филимонова. Их число подобрали не случайно.

Торжественную церемонию посвятили 25-летию Минской центральной таможни.

Валерий Роман, начальник Минской центральной таможни:
Если брать наши планы по максимуму, то это максимальная информатизация таможенных органов. Потому что сегодня это на 90% зависит от Минской центральной таможни, начиная от разработки конкретного программного продукта и заканчивая его сопровождением.

На месте нового парка также установили памятную табличку, которая символизирует стабильный рост и развитие таможни.

Здесь продолжат поддерживать добрую традицию озеленения столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Таможня Беларуси # Валерий Роман

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