Минская таможня посадила аллею в честь своего 25-летия и поделилась планами информатизации

Новости Беларуси. В столице появилась еще одна памятная аллея. 25 молодых кленов, туй, а также кусты можжевельника теперь радуют глаз прохожих на пересечении улиц Парниковой и Филимонова. Их число подобрали не случайно.

Торжественную церемонию посвятили 25-летию Минской центральной таможни.

Валерий Роман, начальник Минской центральной таможни:

Если брать наши планы по максимуму, то это максимальная информатизация таможенных органов. Потому что сегодня это на 90% зависит от Минской центральной таможни, начиная от разработки конкретного программного продукта и заканчивая его сопровождением.

На месте нового парка также установили памятную табличку, которая символизирует стабильный рост и развитие таможни.

Здесь продолжат поддерживать добрую традицию озеленения столицы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.