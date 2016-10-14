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О погоде на выходные: как одеваться 15 и 16 октября

14 октября 2016 20:47
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Новости Беларуси. Чай с малиной и теплый плед. Осеннее похолодание лучше встречать правильным отношением к смене сезонов. Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чего ждать от небесной канцелярии на будущей неделе, знает Дмитрий Рябов.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:
В предстоящие выходные дни так же ожидается тихая, спокойная, но по-прежнему довольно-таки холодная погода.

В субботу ожидается температура воздуха от 0ºС до -2ºС, днём – +4-6ºС, без существенных осадков. В воскресенье характер погоды существенно не изменится.

По предварительному прогнозу такая вот довольно-таки холодная, но спокойная погода в нашей столице ожидается практически всю следующую неделю. Одевайтесь по погоде, удачи и берегите себя.

# общество # Погода в Беларуси # Дмитрий Рябов

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