Неограниченные возможности! Как государство помогает найти работу людям с инвалидностью?

В Беларуси трудоустроены более 90 % людей с инвалидностью первой группы, и 70 % – второй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обучении и поиске своего дела жизни помогает государство через правовые механизмы, льготы для работодателей и поддержку. Сегодня можно не только обрести профессию по душе, но и открыть свое дело. Для поиска призвания есть немало возможностей, а главное – можно заручиться поддержкой государства и заинтересованных компаний. Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.

Небольшая инклюзивная мастерская «Ренессанс» – в самом названии кроется смысл большого поступка. Швейные цеха открыли в Бресте и в Каменце, где наравне со всеми трудятся те, кому нужно приложить в десятки раз больше усилий, чтобы познать мастерство.

Мария Скоробейко с диагнозом ДЦП скорее вопреки обстоятельствам окончила колледж и теперь постигает тонкости профессии уже на практике в мастерской. Каждая новая обязанность дается как первый шаг ребенку, но Маша знает ради чего. Мария Скоробейко, швея инклюзивной мастерской «Ренессанс»:

Чтобы быть кому-то нужной. Никуда вообще не брали меня.

В мастерской работают 5 человек с ограниченными возможностями, но безграничным желанием жить полноценно. Лояльно относятся к тому, что получается не сразу, и терпеливо обучают тому, что под силу. Наталье пришлось сменить несколько мест работы, но раскрыть способности помогли именно здесь. Наталья Алпатова, разнорабочий инклюзивной мастерской «Ренессанс»:

У меня хорошо получается и шить, я все могу делать, и вязать. Шарфики вяжем. Самое главное, чтобы был заказ.

Быть полезными и нужными обществу каждый день. Именно с этой идеей мастерская создавалась 3 года назад. Отшивали сувенирную продукцию, брались за небольшие коммерческие заказы. Но сегодня есть сложности с загрузкой.

Анна Головко, директор инклюзивной мастерской «Ренессанс»:

Сегодня стало мало заказов от производств. Естественно мы могли бы выйти на очень хорошую рентабельность. У нас собрался хороший коллектив, мы могли бы сами заработать если бы у нас заказывали производства, школы. Галстуки, жилетки – если бы заказывали эту продукцию.

Понимает коллег даже не с полуслова, а вовсе без них. Юрий с рождения инвалид по слуху. Но трудиться мужчине это нисколько не мешает. Более того, он единственный на предприятии освоил сложнейший процесс работы сразу на 5 машинах. Обучал старший товарищ перед уходом на пенсию. Систему преемственности на производстве отладили безукоризненно. Рабочие моменты здесь буквально объясняют на пальцах с 60-х годов.