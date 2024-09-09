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О музыке, карьере, «Верасах» и предателях Родины. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Виктория Алешко

09 сентября 2024 13:36
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

О музыке, карьере, «Верасах» и предателях Родины. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Виктория Алешко-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Кухня пока далека…

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:
Что-то могу приготовить, вы не отравитесь, в принципе…

Александр Осенко:
А с чего все начиналось?

Виктория Алешко:
Я по-другому это исполнять не могу.

О музыке, карьере, «Верасах» и предателях Родины. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Виктория Алешко-4

Виктория Алешко:
Если вы хотите со мной поругаться, скажите, что мне надо делать.

Александр Осенко:
А давайте покатаемся на велосипеде, но ругаться не будем.

Виктория Алешко:
А давайте!

О музыке, карьере, «Верасах» и предателях Родины. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Виктория Алешко-6

Александр Осенко:
Как попали в «Верасы»?

Виктория Алешко:
Ждала, что сейчас он начнет приставать ко мне!

О музыке, карьере, «Верасах» и предателях Родины. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Виктория Алешко-8

Александр Осенко:
Как оцениваете тех, кто в 2020-м оставил страну?

Виктория Алешко:
Для меня это предатели.

Александр Осенко:
Где отдыхаете после концерта?

Виктория Алешко:
Сейчас расскажу и все поедут. Вот здесь, в Дудутках, красота!

Смотрите в это воскресенье, 15 сентября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Виктория Алешко # Интервью

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