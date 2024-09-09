О музыке, карьере, «Верасах» и предателях Родины. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Виктория Алешко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Виктория Алешко: Я по-другому это исполнять не могу.

Александр Осенко: А с чего все начиналось?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси: Что-то могу приготовить, вы не отравитесь, в принципе…

Виктория Алешко:

Если вы хотите со мной поругаться, скажите, что мне надо делать.

Александр Осенко:

А давайте покатаемся на велосипеде, но ругаться не будем.

Виктория Алешко:

А давайте!