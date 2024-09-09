О музыке, карьере, «Верасах» и предателях Родины. «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях Виктория Алешко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Кухня пока далека…
Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:
Что-то могу приготовить, вы не отравитесь, в принципе…
Александр Осенко:
А с чего все начиналось?
Виктория Алешко:
Я по-другому это исполнять не могу.
Виктория Алешко:
Если вы хотите со мной поругаться, скажите, что мне надо делать.
Александр Осенко:
А давайте покатаемся на велосипеде, но ругаться не будем.
Виктория Алешко:
А давайте!
Александр Осенко:
Как попали в «Верасы»?
Виктория Алешко:
Ждала, что сейчас он начнет приставать ко мне!
Александр Осенко:
Как оцениваете тех, кто в 2020-м оставил страну?
Виктория Алешко:
Для меня это предатели.
Александр Осенко:
Где отдыхаете после концерта?
Виктория Алешко:
Сейчас расскажу и все поедут. Вот здесь, в Дудутках, красота!
Смотрите в это воскресенье, 15 сентября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».