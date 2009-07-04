О длине очередей в белорусских погранпунктах можно узнать с помощью WAP-услуги

Транспортный и пассажирский потоки на границе с Литвой и Украиной 3 июля возросли на 12%.

«Вчера (3 июля) удалось переориентировать потоки, проблема была полностью снята. Для ускорения пропуска через границу были задействованы дополнительные силы и средства. Сейчас очередей нет, и пропуск идет по подходу: машина подъехала и проезжает», — сказал начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Тищенко.

3 июля Госпогранкомитет Беларуси отмечал трудности с пропуском транспорта на белорусско-литовской границе (в пункте пропуска «Каменный Лог») и белорусско-украинской границе («Новая Гута»). В связи с этим пограничники рекомендовали на литовском направлении также использовать пункты пропуска «Бенякони» и «Котловка», а на украинском — «Веселовка» и «Комарин». «Во всех этих пунктах пропуска было зафиксировано увеличение транспортного и пассажирского потока на 12%», — отметил Александр Тищенко.

В погранведомстве также напоминают о возможности узнать о протяженности очередей в белорусских пунктах пропуска через границу с помощью WAP-услуги. По адресу wap.gpk.gov.by можно получить свежие новости, информацию о пунктах пропуска, в том числе и об очередях на них. Информация об очередях обновляется в 8.00 и 20.00, с учетом пика активности граждан, пересекающих границу, сообщает БЕЛТА.