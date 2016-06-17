Новый ясли-сад с бассейном и компьютерным классом 17 июня открыли в минском микрорайоне «Михалово-2»

Новости Беларуси. В столичном микрорайоне «Михалово-2» 17 июня торжественно открыли новый ясли-сад, рассчитанный на 230 мест. В распоряжении малышей бассейн, компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы. И все это в шаговой доступности.

В изумрудном городе детства поселились больше 200 маленьких жителей. Для «Михалово-2» это большое событие, ведь треть жителей микрорайона сегодня воспитывают трех и больше детей.

Многодетная мама Наталья ждала открытие нового сада с нетерпением. Эта новостройка для дошколят выгодно расположена – в шаговой доступности от дома. И пусть младшей дочке в садик еще не скоро, на открытии семья почти в полном составе.

Наталья Лобаневич, многодетная мама:

С тремя детьми очень удобно, когда садик рядом. То есть завел быстренько и с остальными побыл.

Большое открытие для самых маленьких запланировали в преддверие V Всебелорусского народного собрания. Дошкольное учреждение образования построили всего за 11 месяцев. Новому саду здесь рады и взрослые, и дети.

В распоряжении юных минчан собственный бассейн. Одновременно прикладным плаванием смогут заниматься до 12 воспитанников. Кроме того, здесь предусмотрен так называемый сухой бассейн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Александровна с третьим разрядом по плаванию знает толк в оздоровлении малышей.

Ирина Проскурская, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад № 128»:

Оздоровление начнется с того, что это будет закаливание, разность температур. Это основное. А уже серьезные задачи будут решаться на самих занятиях.

А постигать азы программирования дошколята смогут в компьютерном классе. Оборудован сад по последнему слову техники и отвечает всем современным стандартам столичного образования.

Елена Корзун, заведующий ГУО «Ясли-сад № 128»:

Уже сегодня мы заботимся о том, чтобы все наши дети пришли и получили любовь, заботу и уважение каждого педагога нашего учреждения.

Колоссальная забота и внимание педагогов здесь гарантирована каждому. В штате около 30 специалистов и все они с высшим образованием. А за счастливое детство своих детей в этом саду родители уже не беспокоятся.

Виктория Богодяж, многодетная мама:

Первый ходит в третий класс, второй пойдет в первый класс, а самый маленький придет сюда. Я очень рада, замечательно. Ему тоже очень понравилось, он приходил сюда. Довольный, счастливый, что сюда придет.

В Минске готовы поддерживать семьи, в которых воспитывают самых маленьких минчан. И с рождением малышей в столице будет все больше открытий, в том числе и таких масштабных.