Новый военно-исторический комплекс в Гродненской области: от партизанской землянки до современного истребителя

Новости Беларуси. От партизанской землянки до современного истребителя. В Гродненской области появился новый военно-исторический комплекс. Землянки и места отдыха бойцов воссозданы по воспоминаниям ветеранов. Здесь также разместились танки, пушки и зенитки.

Анастасия Гузевич, культуролог туристического комплекса:

Это землянка командира, комиссара нашего партизанского отряда. Здесь вы можете видеть самого командира, которому только что пришла радиограмма.

А еще печь буржуйка, предметы быта и одежда бойцов. Партизанская землянка в Гродненском районе воссоздана с точностью до бревнышка. Не случайно консультантами выступали ветераны, которые несколько лет прожили в лесном лагере. Они же и передали в своеобразный музей все экспонаты.

Правда, одной землянкой исторический проект не закончился. Всего за год в округе появился целый партизанский лагерь.

Юрий Панас, управляющий агротуристическим комплексом:

Война была не один год, детям нужно было где-то учиться. Старались, чтобы это поколение полноценным выросло и получило все, что можно. В партизанском лагере организовывались школы, детей учили, были учителя.

При создании туристического комплекса ограничиваться только партизанской тематикой не стали. У входа появился уникальный музей военной техникой.

Здесь как экспонаты, связанные с Великой Отечественной, к примеру, легендарный танк Т-34, так и оружие послевоенных лет.

Олег Гринин, турист (Россия):

Приехали в гости и решили заехать, посмотреть, чтобы показать сыну, чтобы не забывал, где проходили военные действия.

Максим Гринин, турист (Россия):

Вся эта военная техника, здесь все можно потрогать, везде можно полазить, везде посидеть. Классно очень.

В 2015 году, в канун 9 Мая, посетителей партизанского лагеря ждет необычный сюрприз. Вместе с машинным парком здесь появится целый аэродром.

На специальной площадке устанавливают, например, два самолета.

Анатолий Гришук, автор проекта «Партизанский лагерь»:

Конечно, наличие самолетов Ан-24 придаст больше интереса к этому месту. Каждый, наверное, в душе хотел быть моряком, летчиком. И есть возможность прикоснуться к живому самолету.

Обновленный комплекс примет первых посетителей уже 9 мая.

Самыми главными из них, говорят сотрудники, станут, конечно, ветераны и дети. Для них уже подготовили целое театрализованное представление из жизни партизан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.