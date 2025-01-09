Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ

Власти Латвии будут обязывать граждан стран СНГ перед приездом в страну предоставлять сведения о цели поездки, сроке и месте нахождения, маршруте, должностях, службе, об участии в выборах и контактные данные. Об этом пишет ТАСС.

Непредоставление или предоставление ложной информации будет наказываться штрафом в сумме до 2 000 евро. Исключением являются лица с дипломатической иммунитетом и краткосрочные поездки для выполнения официальных функций.

С 19 сентября 2022 года страны Балтии и Республика Польша закрыли въезд в Шенгенскую зону для россиян с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.