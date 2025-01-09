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Защитник минского «Динамо» дисквалифицирован КХЛ на две игры и оштрафован

09 января 2025 13:56
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КХЛ дисквалифицировала защитника минского «Динамо» Тимофея Ковгореню на две игры и оштрафовала на денежную сумму за то, что 7 января он нанес удар плечом в голову и шею хоккеисту ЦСКА Никите Нестерову. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание… на наказание по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении.

Защитник минского «Динамо» дисквалифицирован КХЛ на две игры и оштрафован-1

Фото: pixabay

Ковгореня получил 5-минутное удаление. Матч завершился победой «Динамо» над ЦСКА со счетом 2:0.

# Хоккей

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