Новый год встретили Новая Зеландия, Австралия, Самоа и Такелау и жители Петропавловска-Камчатского

Небо над новозеландским Оклендом раскрасил праздничный фейерверк.

А в Сиднее у здания оперы собралось полтора миллиона человек. Местные жители и туристы занимали места за сутки до праздника, чтобы увидеть красочный фейерверк.

Праздничные поздравления уже принимают жители Самоа и Такелау – впервые так рано. Прежде они начинали праздновать Новый год в числе последних на планете. Однако совершили прыжок во времени – эти тихоокеанские государства просто исключили из календаря минувший день – 30 декабря.

2012-й вступил и на территорию России. Первыми открыли шампанское под бой часов жители Петропавловска-Камчатского.

На очереди – другие страны по всему миру. Везде идут последние приготовления. В Германии этой ночью пройдет крупнейшее в мире праздничное шоу. Ровно в полночь на сцену у Бранденбургских ворот выйдут «Скорпионс».

Апогеем торжества станет красочный фейерверк. В небо над Берлином запустят 4 тысячи тонн пиротехнических зарядов.

Последними на планете Новый год встретят в Полинезии. Это произойдет завтра в два часа дня по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.