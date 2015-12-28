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Новый год со снегом и морозом: в Беларусь наконец-то пришла зима

28 декабря 2015 05:51
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Новости Беларуси. В Беларусь наконец пришла зима. Снегопад во многих районах страны начался еще ночью и местами продолжается до сих пор. На отдельных участках дорог образовалась гололедица.

По прогнозам синоптиков снег продолжится и днем. А по юго-западу страны возможен дождь. На большей части территории страны температура сегодня будет от ноля до минус 7 градусов. И только в юго-западных районах - от 1 до 7 градусов тепла.

А с 29 декабря в Беларуси ожидается усиление морозов. Ночью столбик термометров опустится до минус 14 градусов, 30 декабря - до минус 17 градусов. Днем будет 2-8 градусов ниже нуля.

Морозно будет и в новогоднюю ночь.

# общество # снег

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