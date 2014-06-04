Новый автодорожный пункт пропуска появится в Витебской области на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. Новый автодорожный пункт пропуска появится на белорусско-литовской границе. Его планируется построить в Витебской области.

На сегодня в северном регионе Беларуси на границе с Литвой по упрощенной системе действуют два погранперехода: Лынтупы – Папялякис и Мольдевичи – Адутишкис.

Автодорожный пункт пропуска будет открыт на одном из них. Как пояснили в Государственном таможенном комитете, такая необходимость вызвана активным движением транспорта через белорусско-литовскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.