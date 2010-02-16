Новые условия въезда белорусов в Евросоюз вступят в силу с 5 апреля этого года

Об этом сообщили в столичном управлении по гражданству и миграции. В частности, в паспорте гостя должны быть как минимум две чистые страницы. Иначе, даже при наличии визы границу пересечь не удастся.

Также срок действия главного документа до возвращения в Беларусь не должен быть ограничен тремя месяцами. Кроме того, для регулярного посещения стран Евросоюза гражданам Беларуси придется менять паспорт каждые 10 лет.

Игорь Игнатович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

– Да, мы будем менять. Потому что если пройдет более 10 лет с момента выдачи паспорта, то это послужит вам отказом в выдаче въездной визы в страны ЕС. Поэтому, если 10 лет и более прошло – мы будем менять, естественно.

Минчане же скоро смогут поменять паспорт в более короткие сроки. В преддверии выборов в местные советы депутатов процедуру ускорят до 10 дней, тогда как ранее она занимала около месяца. В случае затруднений, можно получить временную справку, которая будет действительна на избирательном участке.