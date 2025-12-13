Прямой эфир

Новую молочно-товарную ферму открыли в Чечерском районе

13 декабря 2025 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Чечерском районе открыли новую молочно-товарную ферму. Ее построили за полтора года. Животноводческий объект около деревни Залесье отвечает всем современным требованиям. Он рассчитан на содержание 2 200 животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую молочно-товарную ферму открыли в Чечерском районе-2

У хозяйства «Звезда» теперь есть все возможности, чтобы нарастить объемы выпуска и реализации продукции. Будет расти рентабельность – поднимутся и зарплаты работников. Они уже оценили новые условия труда.

Новую молочно-товарную ферму открыли в Чечерском районе-4

Галина Трибунах, директор сельхозпредприятия «Звезда»:
У нас надоено уже 7 646 килограммов на корову. И по концу года это будет более 8 тысяч, где-то 8 300. Поэтому показатели очень хорошие. С этим комплексом, думаю, у нас показатели пойдут вверх. И обязательно достигнем того рубежа, который поставлен перед нами.

Новую молочно-товарную ферму открыли в Чечерском районе-6

Наталья Мельникова, управляющая молочно-товарной фермой сельхозпредприятия «Звезда»:
Все красиво, светло, чисто. Для работников условия отличные: раздевалки, душевые, комнаты приема пищи. 

Новую молочно-товарную ферму открыли в Чечерском районе-8

С возведением фермы в Чечерском районе появилось 45 новых рабочих мест. Это еще один успешный пример модернизации агропромышленного комплекса в юго-восточном регионе Беларуси.

Другие новости рубрики

Все новости
В чём секрет идеальной песни? Ангелина Волкова раскрыла формулу хита «Подарочек»
13 декабря 2025 14:06

В чём секрет идеальной песни? Ангелина Волкова раскрыла формулу хита «Подарочек»

Отёки, тяжесть и усталость – когда эти симптомы говорят о развитии варикоза
13 декабря 2025 14:01

Отёки, тяжесть и усталость – когда эти симптомы говорят о развитии варикоза

Жёны послов и дипломатов проводят в Минске предновогоднюю благотворительную ярмарку
13 декабря 2025 14:00

Жёны послов и дипломатов проводят в Минске предновогоднюю благотворительную ярмарку