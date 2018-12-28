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Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей

28 декабря 2018 09:15
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Новости Беларуси. Жителям деревень Гродненского района новогоднее настроение в эти дни дарит классический дуэт сказочных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -1

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -3

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -5

Библиотека на колесах, которая уже многие годы курсирует по окрестностям, накануне праздника приготовила своим читателям сюрприз. Теперь в новогоднем фургоне, кроме книг, еще и Дед Мороз с баяном, ну и конечно, Снегурочка с подарками.

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -8

Светлана Матейчик, житель деревни Коробчицы:
Обязательно нужно, особенно зимой. Приятно, что нас не забывают.

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -11

Юлия Цидик, житель деревни Бакуны:
Мы даже не ожидали, что даже в наши два дома может приехать Дед мороз и Снегурочка.

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -14

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -16

Светлана Горбачик, заместитель директора Гродненского районного культурно-информационного центра:
Наша идея – поздравить всех читателей с Новым годом. То есть, мы приглашаем артистов из передвижного центра культуры и совместно ездим по деревням и поздравляем читателей. Кто, как не работники культуры принесут праздник в отдаленные деревни.

Еще несколько дней будет продолжаться новогодний вояж. Дед Мороз обещает заехать даже в самые отдаленные деревни, где живут один-два человека.

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -19

Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей -21

# Новый год # общество # Светлана Горбачик # Фотофакт

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