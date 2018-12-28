Новогодний библиобус: Дед Мороз и Снегурочка привозят книги в деревни Гродненского района и поздравляют жителей

Новости Беларуси. Жителям деревень Гродненского района новогоднее настроение в эти дни дарит классический дуэт сказочных персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Библиотека на колесах, которая уже многие годы курсирует по окрестностям, накануне праздника приготовила своим читателям сюрприз. Теперь в новогоднем фургоне, кроме книг, еще и Дед Мороз с баяном, ну и конечно, Снегурочка с подарками.

Светлана Матейчик, житель деревни Коробчицы: Обязательно нужно, особенно зимой. Приятно, что нас не забывают.

Юлия Цидик, житель деревни Бакуны: Мы даже не ожидали, что даже в наши два дома может приехать Дед мороз и Снегурочка.

Светлана Горбачик, заместитель директора Гродненского районного культурно-информационного центра:

Наша идея – поздравить всех читателей с Новым годом. То есть, мы приглашаем артистов из передвижного центра культуры и совместно ездим по деревням и поздравляем читателей. Кто, как не работники культуры принесут праздник в отдаленные деревни.

Еще несколько дней будет продолжаться новогодний вояж. Дед Мороз обещает заехать даже в самые отдаленные деревни, где живут один-два человека.