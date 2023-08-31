Новости Беларуси. Запасов минимум 200 тысяч тонн. Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе, Восточно-Некрасовское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После исследования территории площадью около 150 квадратных километров в нужном месте удалось пробурить скважину. Как результат – на поверхность в сутки из нее можно выкачивать 30 кубометров сырья. Теперь геологи работают над детализацией строения нового месторождения. Затем начнется его промышленная эксплуатация.