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Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе

31 августа 2023 08:19
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Новости Беларуси. Запасов минимум 200 тысяч тонн. Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе, Восточно-Некрасовское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе-1

После исследования территории площадью около 150 квадратных километров в нужном месте удалось пробурить скважину. Как результат – на поверхность в сутки из нее можно выкачивать 30 кубометров сырья. Теперь геологи работают над детализацией строения нового месторождения. Затем начнется его промышленная эксплуатация.

# Нефть в Беларуси # общество # Фотофакт

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