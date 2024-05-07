Новобранцам Гродненской пограничной группы вручили боевое оружие

В Гродненской пограничной группе состоялся первый важный ритуал для новобранцев. Более 200 курсантов поклонились боевому знамени и получили оружие. С этими автоматами юношам предстоит пройти всю службу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряды пограничников ребята пополнили буквально неделю назад. Уже через два месяца новобранцы получат свой первый приказ на охрану государственной границы. А пока освоиться и овладеть профессией юношам помогает внештатный учебный пункт. Подготовкой солдат занимаются лучшие офицеры и прапорщики.

Виталий Д айлидко, начальник внештатного учебного пункта Г родненской пограничной группы: Основной упор делается на практические занятия по тактике пограничной службы и по нашим пограничным специальностям. Чтобы по результатам обучения военнослужащие прибыли в подразделения, непосредственно охраняющие государственную границу, и могли выполнять боевую задачу.

К слову, под охраной Гродненской пограничной группы находится свыше 300 километров рубежей. Вручение боевого оружия – важное событие не только для новобранцев, но и для всей воинской части.

Иван Андрушко, курсант внештатного учебного пункта Гродненской пограничной группы: Вручение боевого оружия – это памятное событие для каждого военнослужащего. Я этот день запомню на всю жизнь.

Сергей Абрамович, курсант внештатного учебного пункта Гродненской пограничной группы:

Научиться по максимуму, много чего взять отсюда, выйти со знаниями, умениями и, конечно же, гордиться, что я здесь проходил воинскую службу.

Совсем скоро новобранцев ждет еще один важный ритуал. Уже 18 мая у мемориального комплекса воинам-пограничникам они присягнут на верность Родине.