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Новая жизнь для старых вещей: как сделать панно из скатерти?

27 октября 2017 10:42
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Каждую пятницу в нашей рубрике старые предметы интерьера приобретают новую жизнь. Этим утром вас ожидают полезные советы от  специалиста по части переделок – дизайнера Елена Костеневич.

Старая скатерть, простынЯ или покрывало… Они сыграли свою главную роль и больше не выглядывают из-за дверей темных шкафов. Немодная картина пылится где-то в чулане…  Мы приготовили для них новый сценарий! Этот дуэт непременно заслужит восторженное «браво»!

Бусины, стеклярус, бисер – всё, что так долго томилось в ваших шкатулках и  ждАло своего звездного часа – теперь выходит на первый план в нашей «художественной эпопее». 

Получилось красиво и весьма практично!

Как видите, подарить новую жизнь старым вещам – очень просто. Удачных вам переделок!

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Мария Кронда # Дизайн # Елена Костеневич

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