Новая жизнь для старых вещей: как сделать панно из скатерти?

Каждую пятницу в нашей рубрике старые предметы интерьера приобретают новую жизнь. Этим утром вас ожидают полезные советы от специалиста по части переделок – дизайнера Елена Костеневич.

Старая скатерть, простынЯ или покрывало… Они сыграли свою главную роль и больше не выглядывают из-за дверей темных шкафов. Немодная картина пылится где-то в чулане… Мы приготовили для них новый сценарий! Этот дуэт непременно заслужит восторженное «браво»!

Бусины, стеклярус, бисер – всё, что так долго томилось в ваших шкатулках и ждАло своего звездного часа – теперь выходит на первый план в нашей «художественной эпопее».

Получилось красиво и весьма практично!

Как видите, подарить новую жизнь старым вещам – очень просто. Удачных вам переделок!