Новая промышленная революция: белорусская наука до 2040 года будет развиваться в три этапа

Ученые представили стратегию развития науки до 2040 года. Она включает в себя три этапа.

Новости Беларуси. Индустриализация будущего: инновационные технологии и цифровая экономика. Как Беларусь будет двигаться к Индустрии 4,0 31 октября обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умный дом в умном городе, а еще умные часы, машины и прочее. Все банковские операции и любые офисные манипуляции не переступая порога, дистанционное управление производством – в общем, не жизнь, а сплошная фантастика. Четвертая промышленная революция обещает сделать ее реальностью в самое ближайшее время. Так называемая индустрия 4.0 – в этом направлении движется весь мир. Беларусь, разумеется, туда же.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Облачные и инновационные технологии, промышленный интернет. Для того, чтобы развивать приоритетные направления, разработан целый ряд мер. Здесь и материальная составляющая, и экономическая, и элементарная организация.

Стратегию развития науки и технологий аж до 2040 года 31 октября представили в правительстве. Здесь учтены все тенденции последнего времени. Своего рода инструкция по созданию IT-страны, переход к цифровой экономике.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Переход на совершенно новый этап индустриализации страны. Новая промышленная революция на информатизации, на интеллектуализации, на цифровой экономике базируется. Хотя за основу мы принимаем исходное производство, специализацию, крупную индустрию и так далее.

Три этапа, в соответствии с которыми предлагают распределить финансирование. Кстати, расходы на науку будут увеличены. Стоит отметить, что в 2017 активно использовались средства инновационного фонда. Порядка 40 % пошли как раз на нужды науки.