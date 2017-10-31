Новая промышленная революция: белорусская наука до 2040 года будет развиваться в три этапа
Новости Беларуси. Индустриализация будущего: инновационные технологии и цифровая экономика. Как Беларусь будет двигаться к Индустрии 4,0 31 октября обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые представили стратегию развития науки до 2040 года. Она включает в себя три этапа.
Умный дом в умном городе, а еще умные часы, машины и прочее. Все банковские операции и любые офисные манипуляции не переступая порога, дистанционное управление производством – в общем, не жизнь, а сплошная фантастика. Четвертая промышленная революция обещает сделать ее реальностью в самое ближайшее время. Так называемая индустрия 4.0 – в этом направлении движется весь мир. Беларусь, разумеется, туда же.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Облачные и инновационные технологии, промышленный интернет. Для того, чтобы развивать приоритетные направления, разработан целый ряд мер. Здесь и материальная составляющая, и экономическая, и элементарная организация.
Стратегию развития науки и технологий аж до 2040 года 31 октября представили в правительстве. Здесь учтены все тенденции последнего времени. Своего рода инструкция по созданию IT-страны, переход к цифровой экономике.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Переход на совершенно новый этап индустриализации страны. Новая промышленная революция на информатизации, на интеллектуализации, на цифровой экономике базируется. Хотя за основу мы принимаем исходное производство, специализацию, крупную индустрию и так далее.
Три этапа, в соответствии с которыми предлагают распределить финансирование. Кстати, расходы на науку будут увеличены. Стоит отметить, что в 2017 активно использовались средства инновационного фонда. Порядка 40 % пошли как раз на нужды науки.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Это, естественно, стало подспорьем ученым в научно-технических разработках. Важно: в этом году впервые создание централизованного инновационного фонда позволило профинансировать в полном объеме все прикладные разработки. То есть удовлетворить все заявки ученых, которые качались прикладных разработок. Результат всех прикладных исследований – это создание опытных образцов конкретной инновационной продукции. Это новые линейки тракторов, БелАЗов, МАЗов. Создание инновационного централизованного фонда позволило начать финансировать создание отраслевых лабораторий.
Освоение местных фондов оказалось не столь эффективным по сравнению с республиканским, так что здесь предстоит инструмент доработать. Что же касается отраслей, которые и будут локомотивом промышленной революции, нового экономического уклада, а в конечном счете и нашего образа жизни, то перечень тоже очерчен.
Общество 5.0 – это интеллектуализация и информатизация.
А значит, определенные изменения коммуникационной инфраструктуры, новые управленческие подходы. Максимум интернета, причем речь и о промышленном интернете, интернете вещей. Облачные технологии. Кроме того, переход к нанотехнологиям, использование новых материалов.
Прорыв ждет биотехнологии: медицину, фармацевтику, пищепром и сельское хозяйство. Новые разработки белорусских ученых помогут перейти к новому поколению препаратов, клеточных технологий.
И еще один немаловажный аспект – энергетика с учетом строящейся АЭС, альтернативных, возобновляемых источников. В общем, энергетический комплекс тоже ждут перемены.