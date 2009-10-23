Новая операционная система Windows 7 официально поступила в продажу во всем мире

Систему уже называют лучшей версией операционной системы от Microsoft, однако ее коммерческие перспективы еще предстоит выяснить.

Релиз Windows 7 был проведен с большой помпой. Мероприятия с участием основных разработчиков ОС прошли в Лондоне и Токио, а Стив Балмер, нынешний глава Microsoft, лично представил систему в Нью-Йорке, сообщает OpenSpace.ru со ссылкой на BBC News.

Крупная компания DSGi, которая объединяет ряд торговых сетей, продающих ПО, сообщила, что продажи Windows 7 в ее первый день были на 180% выше, чем средние продажи Windows Vista, предыдущей ОС от Microsoft.

Windows Vista не вызвала большого энтузиазма у пользователей, которые критиковали ее, в частности, за требовательность к ресурсам. Microsoft приложила много усилий, чтобы исправить все недочеты в Windows 7.

Microsoft проанализировала 1 миллиард пользовательских сессий в предыдущих версиях Windows и учла это при разработке Windows 7. Кроме того, у Windows 7 было 8 млн официальных бета-тестеров и еще 7 млн неофициальных.

Microsoft ускорила работу Windows 7 по сравнению с Windows Vista, улучшила поддержку устройств системой и внесла ряд изменений в интерфейс.

Операционные системы семейства Windows по-прежнему стоят на 90% всех компьютеров мира. При этом, как отмечает Lenta.ru, 71,5% компьютеров на планете по-прежнему используют Windows XP, выпущенную восемь лет назад.