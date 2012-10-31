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Новая лыжероллерная трасса откроется в декабре в минском микрорайоне Дражня

31 октября 2012 17:51
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Новости Беларуси. «Мини-Швейцария» на востоке столицы. Новая лыжероллерная трасса откроется в декабре в микрорайоне Дражня. Она протянется вдоль улицы Ваупшасова и будет уходить в лесной массив. Длина маршрута составит более 2,5 километров.

Асы и любители смогут кататься не только днем, но и в темное время суток – вдоль трассы установят осветительные мачты. Посетителям помимо услуг проката предложат воспользоваться гардеробом и сушилкой, а также помогут отремонтировать спортинвентарь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Кацевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Партизанского района:
Ширина ее составляет 4-5 м, довольно спокойный рельефы местности, что подходит для занятий данным видом спорта и начинающим, и людям пожилого возраста.

# общество # Отдых

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