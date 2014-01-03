Нонсенс! В Витебской области люди, чтобы добраться до работы, школы, магазина, вынуждены ежедневно преодолевать Западную Двину... на лодке

Новости Беларуси. В Витебской области люди осознанно рискуют своим здоровьем. Жители сразу нескольких районов, чтобы добраться до работы, школы, магазина, вынуждены ежедневно преодолевать Западную Двину... на лодке. Причём, такие опасные манёвры на воде делаются даже без спасательных жилетов. Есть ли надежда на нормальную переправу и появится ли в регионе настоящий мост?

Ирина Овчинникова:

Я работаю за Двиной в лесничестве. В лесхоз надо, в головное предприятие, отчеты сдавать.

Ирина Овчинникова, как и десятки других людей, оказавшихся в заложниках обстоятельств, ежедневно по несколько раз переправляется с одного берега Западной Двины на другой. На лодке. В межсезонье – это уже привычный для жителей Бешенковичского и Шумилинского районов транспорт. Причем, даже бесплатный.

Андрей Трубецкий:

Объезжать тут далеко. Через Улу 74 километра. Все-таки и дети в школу, и кому-то на работу. До Шумилино далековато в экстренных случаях.

Сегодня лодка - это единственный шанс добраться до Бешенковичей, не «накручивая» лишнюю сотню километров по дороге. В местном ЖКХ для этих целей приобрели навесной мотор. Веслами махать лодочникам уже не приходится. Но вот вопросы безопасности по-прежнему остаются открытыми.

Рано утром и поздно вечером, когда особенно темно, переправа становится поистине опасной. Ведь освещение здесь практически отсутствует. Не заблудиться на Двине лодочникам помогает фонарик, а еще знак, установленный на берегу, который отражает свет.

Александр Яцко, лодочник:

Чтобы видать, куда причалить. Он отражается….

Усугубляет и без того опасную переправу то, что в лодке – лишь два спасательных круга. И ни одного жилета.

Виктор Ильинец:

Нет, никто тут не выдает жилеты. Опасно, конечно. И лед идет. А что сделать, если надо. Если надо на работу ходить.

У руководства другое мнение.

Игорь Сливец, директор унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник»:

Экипаж, который работает на лодке, он обеспечен спасательными жилетами. И кроме того, у нас имеется дополнительно жилеты для людей, которые переправляются в лодке.

Решить раз и навсегда проблемы двух берегов сможет только строительство моста. Он, кстати, здесь был в довоенные годы. Сейчас готовят проектно-сметную документацию. Но как долго ждать возведения нового объекта, никто сказать не может. В теплое время года выручает понтонный мост. Его устанавливают по весне и разбирают по осени. Правда, в нынешнем году и эта «связь с цивилизацией» может оборваться.

Анатолий Журко, начальник отдела архитектуры и строительства Бешенковичского райисполкома:

В связи с проводимой оптимизацией в транспортных войсках наводка наплавного моста в горпоселке Бешенковичи с 2014 года прекращается. Конечно, это очень существенная проблема. Мы соответственно обратились с письмом в Витебский облисполком, мы обратились с письмом к областной дорожной службе.

Местная власть обещает сделать все возможное, чтобы временно сохранить хотя бы понтон. А жители ради этого готовы даже терпеть не самые комфортные, а порой и опасные лодочные переправы. Лишь бы новый мост, из-за которого у всех хватает головной боли, все-таки построили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.