Nokia судится с Apple за нарушение патентов

Самый крупный в мире производитель мобильных телефонов компания Nokia объявила о судебном иске против американского конкурента Apple.

Nokia обвиняет Apple в нарушении патентного права и использовании чужой технологии в телефоне iPhone.

Как передает Русская Служба BBC, в финской компании считают, что не получили компенсации за свою технологию, и обвиняют Apple в попытке «проехаться бесплатно на горбу инноваций Nokia». Nokia указывает на 10 нарушений, в том числе касающихся элементов безопасности, шифровки, кодирования речи и беспроводной передачи данных.

После известия об иске акции компании Apple резко упали в цене.

Согласно иску Nokia, нарушения касаются всех моделей мобильного телефона iPhone, который продается с 2007 года.

В Nokia говорят, что у компании подписаны соглашения об использовании ее технологии с 40 фирмами, включая большинство производителей мобильных телефонов, но Apple под этим документом не подписалась.

«Главный принцип в индустрии мобильной связи заключается в том, что компании, которые вносят свой вклад в развитие технологии, определение стандартов, создают интеллектуальную собственность, за которую другие должны платить», - считает Илкка Ранасто, вице-президент Nokia по вопросам интеллектуальной собственности.

«Компания Apple должна следовать этому принципу», - добавляет он.

По словам Ранасто, за последние 20 лет, Nokia инвестировала около 40 млрд евро (60 млрд долларов) в научные разработки.

В начале октября Nokia впервые за 10 лет заявила об убытках и падении продаж.

По мнению аналитиков, плохие результаты квартала в частности связаны с тем, что потребители предпочитают модели Nokia, новым моделям iPhone и Blackberry.

Компания Apple, между тем, сообщила о прибыли 1,67 млрд долларов за три месяца к 26 сентября – в основном из-за роста продаж iPhone на 7%.