НОК поздравил воспитанников Бабичской школы-интерната

Новости Беларуси. Марафон добра продолжается в Беларуси. Подарки и поздравления принимали воспитанники Бабичской специальной школы-интерната. В гости к детям приехали победители главного старта четырехлетия, а также руководство Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничную программу открыло сказочное представление с любимыми новогодними персонажами. Дети вместе со знаменитыми спортсменами участвовали в конкурсах и водили традиционный хоровод. Подарков под елкой хватило для всех. Фрукты и сладости, спортивный инвентарь, игрушки и самое главное – интерактивную панель и мультиборд для медиакласса, получили воспитанники учреждения от олимпийцев.

Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы:

Каждый человек должен отдать ту теплоту, которой этим детям, к сожалению, возможно, в некоторых моментах не хватает. Поэтому мы сегодня здесь и хотим вдохновить тех ребят, которые здесь сидят, на какие-то новые свершения.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Куда приезжает меньше гостей, туда мы стараемся приезжать, вне зависимости от расстояния и времени. И ни разу об этом не пожалели. Как бы далеко ни было место, отсюда или из другого места ты уезжаешь полон заряда, сил и желанием работать дальше.