НОК поздравил воспитанников Бабичской школы-интерната
Новости Беларуси. Марафон добра продолжается в Беларуси. Подарки и поздравления принимали воспитанники Бабичской специальной школы-интерната. В гости к детям приехали победители главного старта четырехлетия, а также руководство Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничную программу открыло сказочное представление с любимыми новогодними персонажами. Дети вместе со знаменитыми спортсменами участвовали в конкурсах и водили традиционный хоровод. Подарков под елкой хватило для всех. Фрукты и сладости, спортивный инвентарь, игрушки и самое главное – интерактивную панель и мультиборд для медиакласса, получили воспитанники учреждения от олимпийцев.
Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы:
Каждый человек должен отдать ту теплоту, которой этим детям, к сожалению, возможно, в некоторых моментах не хватает. Поэтому мы сегодня здесь и хотим вдохновить тех ребят, которые здесь сидят, на какие-то новые свершения.
Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Куда приезжает меньше гостей, туда мы стараемся приезжать, вне зависимости от расстояния и времени. И ни разу об этом не пожалели. Как бы далеко ни было место, отсюда или из другого места ты уезжаешь полон заряда, сил и желанием работать дальше.
Не меньше, чем подарков, ждали мальчики и девочки возможности взять автографы у известных спортсменов. Сейчас в Бабичской школе-интернате воспитывается 68 детей с особенностями развития. Практически половина из них осталась без попечения родителей. Основной акцент в их обучении педагоги делают на развитии трудовых навыков, которые в будущем помогут ребятам быть полезными обществу.
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