«Никому не нужен, гниет». Какие изменения в Лесном кодексе вызвали возмущение у сельских жителей

Новости Беларуси. Заготовить дрова по льготной цене теперь предлагают в труднодоступных местах – таковы изменения в Лесном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее можно было использовать поваленные рядом с домом деревья. Их осматривали лесники и давали добро на работу. Но правила поменялись.

Чтобы перезимовать в тепле, Александр Тушкин в 2017 году заготовил почти 12 кубов древесины. Раньше выбирал поваленные деревья в лесу у самого дома, теперь ездит за полтора километра.

Александр Тушкин, житель деревни Поляи:

Раньше было хорошо. Заготавливали повал – оно было и легче, и быстрее. Раньше возле дома можно было найти повал этот, его много было. Он и сейчас валяется. Никому не нужен, гниет.

Согласно новому Лесному кодексу, заготавливать дешевую древесину – по 20 копеек за куб – можно и сегодня. Но только на участках, назначенных в рубку. И насколько далеко они могут быть от той или иной деревни, сказать сложно. Сельчане возмущаются, а специалисты констатируют спад на мелкий отпуск леса на корню. Только в Витебском лесхозе продажи населению упали втрое – и это за год.

Александр Мацкевич, помощник лесничего Вороновского лесничества:

Там, где лежит одно-два дерева упавших, лесничеству экономически невыгодно убирать. А жители местные, они помогают нам наводить порядок и очищать лес от бурелома.

Альтернативу ищут и лесники, и сельчане. Минимально за зиму на топку деревенского дома идет 5 кубов. Если купить хорошие дрова – это примерно 50 рублей. Если заготовить самому бурелом на назначенном участке – 1 рубль.

Анастасия Бут, СТВ:

Лесники могут взять на договор подряда местного жителя со своим инструментом и заплатить ему деньги за работу. Правда за дрова, которые он заготовил, все равно придется доплатить примерно 4 рубля за кубометр. Но такая мера не пользуется популярностью.

Такой способ покупки дров, с 50 % скидкой, сельчане принять не могут. Уж либо за копейки самому, либо за рубли еще и с доставкой. Но лучше вернуть норму в Лесной кодекс.

Дмитрий Збуржинский, главный лесничий Витебского лесхоза:

Изменение в лесоустроительный проект вносится по требованию лесхоза для того, чтобы в рамках действия нового Лесного кодекса были доступны любые участки для заготовки леса на корню местными жителями.