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Несколько полос и велодорожка: в Первомайском районе после реконструкции открыли улицу Стариновскую

30 августа 2017 17:42
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Новости Беларуси. Современная магистраль. В Первомайском районе после реконструкции открыли улицу Стариновскую. Ремонт дорожного покрытия обеспечил здесь движение по двум полосам.

Обустроена и велодорожка. Проект удалось реализовать всего за 9 месяцев и даже удешевить.

Несколько полос и велодорожка: в Первомайском районе после реконструкции открыли улицу Стариновскую-1

Олег Коликов, начальник службы заказчика ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:
Улица получилась хорошая, эксплуатационное состояние ее сейчас настоящее европейское. Наряду с нашим предприятием в работе по строительству улицы принимали и другие организации. Есть отдельные улицы, которые уже давно требуют ремонта. Улица Стариновская была одной из этих.

Качество дорог в городе на особом контроле. Этим летом строители капитально отремонтировали улицы Куйбышева, Веры Хоружей и ряд других магистралей.

# общество # Улицы Минска # Олег Коликов

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