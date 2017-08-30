Несколько полос и велодорожка: в Первомайском районе после реконструкции открыли улицу Стариновскую

Обустроена и велодорожка. Проект удалось реализовать всего за 9 месяцев и даже удешевить.

Новости Беларуси. Современная магистраль. В Первомайском районе после реконструкции открыли улицу Стариновскую. Ремонт дорожного покрытия обеспечил здесь движение по двум полосам.

Олег Коликов, начальник службы заказчика ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:

Улица получилась хорошая, эксплуатационное состояние ее сейчас настоящее европейское. Наряду с нашим предприятием в работе по строительству улицы принимали и другие организации. Есть отдельные улицы, которые уже давно требуют ремонта. Улица Стариновская была одной из этих.

Качество дорог в городе на особом контроле. Этим летом строители капитально отремонтировали улицы Куйбышева, Веры Хоружей и ряд других магистралей.