У нас неформальная ситуация, нужно разобраться: встречу по Декрету №3 с минчанами проводит Александр Якобсон

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На встречу с жителями Минска пришел помощник Президента по Минску.

Александр Якобсон принял несколько десятков человек. Основная тема разговора – Декрет № 3 и особенности его применения. Одни утверждали, что извещение об уплате пришло не по адресу. Другие поднимали совершенно иные проблемы – строительства или жилья. Безусловно, за каждым, кто обратился сегодня за помощью, стоит своя история и свой путь решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Оловянникова, жительница Минска:

Проблема в том, что мы зарегистрированы в Минске. Мы городские жители, но с 2007 года решили заняться кролиководством. У нас и деревне есть дом. Случилось так, что нам пришло письмо об уплате этого налога. Дело в том, что освобождаются от уплаты жители только сельской местности, а мы минчане, поэтому подлежим уплате.

У нас неформальная ситуация, нужно разобраться в этом.

Павел Грищенко, житель Минска:

Рассмотрев все наши вопросы, посмотрев документы, председатель комиссии принял правильное решение и сказал, что поможет решить наш вопрос.