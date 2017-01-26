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Неприятная работа: как очищается канализация в Минске

26 января 2017 17:55
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Новости Беларуси. Коммунальные службы города уже начали активную подготовку городской канализации к весне.

Производится очистка более 300 километров подземных труб.

Грязная вода выводится за пределы столицы в специальные очистные сооружения по дождевым коллекторам.

Неприятная работа: как очищается канализация в Минске-1

Дмитрий Фалитар, начальник РЭС УП «Горремливнесток»:
Механическим способом люди залазят в дождевой коллектор (сейчас он диаметром 1000 мм). Берут с собой лопаты и вручную убирают все эти наносы.

Михаил Скосырский, слесарь АВР:
Работа не столько сложная, сколько неприятная из-за того, что находишься внизу, в замкнутом пространстве. Воздух спертый, неприятный. Ну а так… сами знаете, что физический труд не легок.

Специалисты говорят, что зимой на городскую канализацию больших нагрузок нет, но подготовиться к весенним паводкам нужно уже сейчас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Коммунальное хозяйство # Фотофакт # Дмитрий Фалитар # Михаил Скосырский

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