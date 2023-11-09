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«Нельзя быть безразличным». Поговорили с ветеринаром о любви к животным, милосердии и важности профессии

09 ноября 2023 18:52
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Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нельзя быть безразличным». Поговорили с ветеринаром о любви к животным, милосердии и важности профессии-1

Ольга Горлова, проректор по учебной работе УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины»:
Ветеринарию невозможно не любить, потому что животные всех любят беззаветно. Они никогда не скажут, что у них болит, это надо почувствовать. Здесь нельзя быть безразличным.

В 2023 году занялись зоотерапией. Так как мы Академия ветеринарной медицины, у нас есть определенные животные. Выезжаем к деткам из детского дома. У них нет там животных, не положено по санитарно-эпидемиологическим характеристикам. А здесь они могут их лечить, ухаживать, кормить. Они приобретают элементарные навыки, откуда берется молоко, доят козу, корову. Для нас это обыденные вещи, а для них интересно.

Поступай так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Самое главное – порядочность и честность. Люблю, когда говорят правду, когда помогают и протягивают руку, когда не держат камень за спиной. Благодаря БСЖ у меня появилось много наставников женщин, которые уже многого добились. Своим примером показывают, как должно быть. Я у них учусь. Я ставлю их во многих случаях в пример. Многие качества почерпнула для себя, надеюсь, что они делают меня лучше в том числе.

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Горлова # Фотофакт

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