Некачественные товары и услуги: как избежать проблем и что делать, если вещь оказалась с дефектом

Новости Беларуси. Порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей за некачественные товары и услуги вернули минским потребителям с начала года. Всего столичным управлением торговли и услуг было рассмотрено более 350 обращений. Львиная доля приходится на некачественную бытовую технику и мобильные телефоны. Немало нареканий и в сфере услуг: на работу СТО, химчисток, ЖКХ.

От покупки некачественного товара сегодня не застрахован никто. Одежда, продукты, бытовая техника. Абсолютно любая вещь может испортиться, порваться при первом же использовании. Как оградить себя от кошмара любого потребителя и что делать, если он уже стал реальностью? Ответы на эти вопросы узнавать по ходу нашего эксперимента. А сейчас – шоппинг. На улице холодает, ночью уже минусовая температура. Самое время купить зимние сапоги.

«Внимательно ознакомьтесь с информацией о товаре»

Нужно посмотреть качество материала, подкладки, подошвы. Заострять внимание следует не только на внешнем виде. Технический паспорт, инструкция по эксплуатации, этикетка – все это документы, которые достоверно расскажут о качестве, в нашем случае, обуви.

Продавец перед тем, как отпустить товар, изначально тщательно проверит его, чтобы убедиться, что товар действительно качественный.

«Всегда берите чек»

Чек – прямое доказательство того, что товар куплен именно в этом магазине. Правда, в отдельных случаях заменить квиток может упаковка или гарантийный талон.

Без этого маленького документа вы просто не сможете доказать свои права, поэтому обязательно нужно брать его с собой.

«Качественный товар можно обменять или вернуть в течение 14 дней»

Не подошел цвет, размер, фасон или просто «разонравилось». Белорусское законодательство идет на встречу капризному потребителю. Исключения лишь составляют нижнее белье, предметы личной гигиены, сложная бытовая техника. Эти товары входят в список «не подлежащих обмену или возврату».

«За некачественный товар потребитель вправе потребовать замену, безвозмездный ремонт, уменьшение цены, возврат денег»

Вещь с дефектом нужно сразу показать продавцу, который и поручит провести экспертизу соответствующим службам. Если брак действительно производственный, вам обязаны вернуть деньги.

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

В период гарантийного срока продавец обязан провести исследования качества товара. Если же отказывается, тогда потребитель должен сам провести экспертизу в досудебном порядке. Стоимость экспертизы будет возвращена нашему покупателю продавцом.

Если продавец наотрез отказывается сотрудничать, горожанам следует обратиться в районную администрацию. Специалисты рассмотрят жалобу и в течение месяца дадут ответ.

Владимир Пучик, заместитель начальника отдела по контролю за рекламой и защите прав потребителей управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Местные исполнительные и распорядительные органы обязаны обращаться с исками в суд. Поэтому рекомендация потребителю обратиться в суд это не просто рекомендация, а мы готовим исковое заявление и, соответственно, при возможности осуществляем сопровождение.

С начала года столичным управлением торговли и услуг было рассмотрено более 350 обращений. Они касаются тех спорных ситуаций, которые продавец и потребитель не смогли решить на месте. За 9 месяцев в суд было подано 15 исков. Цифра на порядок меньше, чем в 2014 году. Это говорит о том, что столичная торговля старается прислушиваться к своему потребителю и возмещать ущерб еще в ходе рассмотрения самого обращения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.