Неделя английского языка стартовала в БГУ

Студенты БГУ решили измерять расстоние между столицами Великобритании и Беларуси не в километрах, а в падежах, артиклях и временах.
Неделя английского языка стартовала в ведущем вузе. Будущие историки, юристы и экономисты вместо традиционных конференций подготовили спектакли и музыкальные вечера с акцентом.
Людмила Хведченя, заведующий кафедрой английского языка гуманитарных факультетов БГУ:
Наши студенты подготовили очень интересные экономические сказки, где они рассказывают, как реальные жизненные проблемы можно решить экономическим способом и с улыбкой.