Неделя английского языка стартовала в БГУ

Рейс «Лондон – Минск» без задержек.

Студенты БГУ решили измерять расстоние между столицами Великобритании и Беларуси не в километрах, а в падежах, артиклях и временах.

Неделя английского языка стартовала в ведущем вузе. Будущие историки, юристы и экономисты вместо традиционных конференций подготовили спектакли и музыкальные вечера с акцентом.

Людмила Хведченя, заведующий кафедрой английского языка гуманитарных факультетов БГУ:

Наши студенты подготовили очень интересные экономические сказки, где они рассказывают, как реальные жизненные проблемы можно решить экономическим способом и с улыбкой.