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Неделя английского языка стартовала в БГУ

20 апреля 2010 08:24
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Рейс «Лондон – Минск» без задержек.

Студенты БГУ решили измерять расстоние между столицами Великобритании и Беларуси не в километрах, а в падежах, артиклях и временах.

Неделя английского языка стартовала в ведущем вузе. Будущие историки, юристы и экономисты вместо традиционных конференций подготовили спектакли и музыкальные вечера с акцентом.

Людмила Хведченя, заведующий кафедрой английского языка гуманитарных факультетов БГУ:
Наши студенты подготовили очень интересные экономические сказки, где они рассказывают, как реальные жизненные проблемы можно решить экономическим способом и с улыбкой.

# общество # Образование

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