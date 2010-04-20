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Погода снова капризничает: с 20 апреля в Беларуси похолодает

20 апреля 2010 08:15
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Апрель временно сдаст свои позиции. Холоднее всего будет в четверг.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров зафиксируют аномально низкую температуру для этого сезона. Ночью — всего около 1 градуса тепла, днём до +6.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра гидрометеорологии:
Похолодание, которое ожидается в Минске, связано с тем, что на нашу территорию начнут поступать холодные воздушные массы из Скандинавии, поэтому температура воздуха понизится как в ночные, так и в дневные часы. Начиная с воскресения, погода начнет налаживаться, станет настоящей солнечной апрельской.

# общество # Погода

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