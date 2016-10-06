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«Не считаю себя вправе давать оценки»: Владимир Соловьёв о ситуации в Беларуси

06 октября 2016 21:00
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Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Владимир Рудольфович, большое спасибо, что нашли время для этой встречи. Мы ждём вас в Минске с творческим вечером. Знаете, я думаю, что Вам будут задавать много вопросов и, наверняка, очень многие будут касаться Беларуси. И, может быть, будут просить дать оценку каким-то обстоятельствам, ситуациям. Насколько Вы точно владеете ситуацией, как живёт Беларусь? Или Вы надеетесь, что Вы приедете и узнаете больше?

Владимир Соловьёв:
Знаете, Егор, во-первых, спасибо за возможность побеседовать. Я, вообще, не считаю себя вправе давать оценки. Ну, люди живут, у людей свои представления, свои политические пристрастия.

Мне всегда казалось очень некорректным, когда приезжает человек со стороны, в любом случае, со стороны, у которого нет непосредственной такой ежесекундной, ежеминутной связи и начинает что-то вещать – либо в одну сторону, либо в другую сторону.

Я поэтому всегда с удивлением относился к агитбригадам, которые выезжали в бывшие республики на выборы и там…

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Телеведущий # Владимир Соловьёв

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